13 Haziran 2026'da, FIFA Dünya Kupası heyecanı Kuzey Kaliforniya'yı sararken Katar ve İsviçre, Santa Clara'daki efsanevi Levi's Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu yüksek riskli karşılaşmada, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar, büyük turnuvalarda her zaman beklentilerin üzerinde performans gösteren, dirençli ve taktiksel açıdan parlak İsviçre takımına karşı Kuzey Amerika topraklarında kendini kanıtlamaya çalışacak.

2026 Dünya Kupası'nda Katar - İsviçre maçı ne zaman?

Katar Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Katar - İsviçre Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 18 Haziran 2026 Katar - Kanada SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet 24 Haziran 2026 Katar - Bosna Hersek BC Place, Vancouver Bilet

İsviçre Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Katar - İsviçre Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet 18 Haziran 2026 İsviçre - Bosna Hersek Lumen Field, Seattle Bilet 24 Haziran 2026 Kanada - İsviçre SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet

Katar - İsviçre Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

2026 Dünya Kupası biletlerini garantilemek için hem zamanlama hem de strateji gereklidir. FIFA'nın ilk resmi rastgele seçim çekilişleri ve Visa'ya özel ön satış dönemleri sona ermiş olsa da, bu karşılaşma için Levi's Stadyumu'na girmek için hala birkaç güvenilir yol bulunmaktadır.

2026 turnuvasına olan talep, özellikle Santa Clara gibi ABD'nin önemli teknoloji ve turizm merkezlerinde oynanacak maçlar için, önceki tüm rekorları aştı. Bilet alıcıları için mevcut durum şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu, şu anda başlıca resmi satış kanalıdır. Önceki çekilişlerin aksine, bu aşama “ilk gelen, ilk alır” esasına göre işler. FIFA portalında biletlerin mevcut olduğunu görürseniz, saniyeler içinde tükenebileceğinden hemen harekete geçmelisiniz.

İkincil Piyasalar: Birçok taraftar için, resmi bilet tahsisatı tükendikten sonra StubHub gibi platformlar, koltuk bulmak için en uygun seçenek olmaya devam etmektedir.

Resmi FIFA Yeniden Satış Platformu: Bu, taraftarların artık kullanamayacakları biletleri iade edebilecekleri tek yetkili pazardır. Bu biletler nominal değerinden satılır, ancak stok durumu öngörülemez olduğundan resmi portalı sık sık kontrol etmek gerekir.

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, maçın önemi ve koltuktan görünen manzaraya göre kademeli olarak belirlenmiştir.

Katar - İsviçre Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları resmi olarak ABD doları cinsinden belirlenmiştir. Resmi nominal fiyatlar 60 dolardan başlarken, ikincil piyasa fiyatları gerçek zamanlı talebe göre dalgalanacaktır.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Katar - İsviçre maçından ne beklemeli?

İsviçre, rakiplerini alt etmek için genellikle disiplinli bir orta blok ve tecrübeli oyun kurucularının yaratıcı kıvılcımına güvenir.

Öte yandan Katar, hızlı kontra ataklara ve bölgeye aşinalığa dayanan, yüksek yoğunluklu ve uyumlu bir takım kimliğine büyük yatırım yapmıştır.

NFL'nin San Francisco 49ers takımının evi olan Levi's Stadyumu, dünya standartlarında bir tesistir. İnanılmaz görüş açısı, devasa video ekranları ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla tanınır.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar, Kaliforniya'nın sıcak güneşine ve inanılmaz çeşitlilikteki seyirci kitlesine hazırlıklı olmalıdır. Stadyum, toplu taşıma ile San Jose ve San Francisco bölgelerine iyi bir bağlantıya sahiptir, ancak araba ile gelmeyi planlıyorsanız, park yerini önceden rezerve etmeniz şiddetle tavsiye edilir.