Bahreyn Futbol Federasyonu, Katarlı oyuncu Asım Madibo'nun katılımıyla ilgili itirazının reddedilmesine ilişkin yorum yapmak üzere yeni bir açıklama yayımladı.

Madibo, Körfez Kupası grup aşamasının ilk haftasında Katar'ın Bahreyn karşısında oynadığı ve Katar'ın 2-0 kazandığı maçta forma giymişti.

Bahreyn, 2026 Dünya Kupası sırasında Kanadalı İsmail Konye'ye yaptığı sert müdahale sonrası FIFA tarafından 5 maç men cezasına çarptırılan Madibo'nun katılımıyla ilgili olarak Körfez Federasyonu'na itirazda bulunmuştu.

Abu Dabi Spor Kanalları'nın X'teki hesabı, Körfez Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, itirazın disiplin talimatının (19/1) maddesi uyarınca maçın bitiş düdüğünden itibaren belirlenen iki saatlik yasal süre içinde sunulmamış olması nedeniyle Bahreyn'in itirazını reddettiğini aktardı.

Bahreyn Federasyonu, X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Körfez Federasyonu Genel Sekreterliği'nden Asım Madibo'nun katılımı konusunu resen ele almasını talep ettiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Körfez Federasyonu disiplin ve itiraz talimatının 19. maddesinin 7. fıkrası, maç yetkililerinin dikkatinden kaçan ihlallerin Genel Sekreterlik tarafından resen ele alınabileceğini öngörmektedir."

Federasyon sözlerine şöyle devam etti: "8. fıkra ise belirlenen süre içinde sevkin yapılmamasının hükümsüzlük gerektirmediğini teyit etmiştir. Bu da talimatın, ihlalin işleme alınmasını yalnızca bir itirazın sunulmasına bağlamadığını, aksine Genel Sekreterliğe, ihlal kendisine belli olduğunda onu ele alma konusunda bağımsız bir yetki verdiğini teyit etmektedir."

Bahreyn Federasyonu şunları vurguladı: "Madibo'nun katılımının yasallığı hakkında ortaya atılanlar ve bunun itirazın sunulmasının ardından Körfez Federasyonu Genel Sekreterliği'nce bilinir hale gelmesi göz önüne alındığında, ayrıca 55. maddenin 4. fıkrasının, uygun olmayan bir oyuncunun sahaya sürülmesini, milli takımının 0-3 mağlup sayılmasını gerektiren bir ihlal olarak değerlendirdiği dikkate alındığında, Genel Sekreterliğin sevk yetkisinin, maçın geçerliliğini etkileyen esasa ilişkin meseleleri ele almayı ve bunları rakiplerin girişimine bağlı bırakmamayı amaçladığı ortaya çıkmaktadır."

Açıklamada şu ifadelere de dikkat çekildi: "Bu nedenle Bahreyn Federasyonu, Körfez Federasyonu Genel Sekreterliği'nden, (7/19) maddesi uyarınca yetkisini kullanmasını ve olayı, oyuncunun katılımının yasallığının esas yönünden doğrulanması için Disiplin Kurulu'na sevk etmesini; itirazın daha önce şekil yönünden reddedilmiş olmasının buna engel teşkil etmemesini ve alınan işlemlerin sonuç ve kararlarına ilişkin federasyonun bilgilendirilmesini talep etmektedir."







