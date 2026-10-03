Suudi Arabistan ile Katar milli takımları arasındaki karşılaşmaların Körfez Kupası tarihinde uzun bir geçmişi var. İki ekip, turnuvanın 27. edisyonunun yarı finalinde cumartesi akşamı karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan, Körfez Kupası müsabakalarında Katar karşısında dikkat çekici bir gol siciline sahip. Turnuvanın 1970 yılında başlamasından bu yana Katar'ın filelerini 34 kez havalandıran Suudi Arabistan karşısında Katar milli takımı, müsabaka tarihinde Suudi gollerini en çok kaleye alan takımlar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Bu listede Katar'ın önünde yalnızca Umman ve Bahreyn milli takımları bulunuyor. Umman'ın filelerinde 36 Suudi golü yer alırken Bahreyn kalesinde ise bu rakam 35'e ulaşıyor. Katar'ın ardından ise 24 golle Birleşik Arap Emirlikleri, ardından 22 golle Yemen, 20 golle Kuveyt ve 10 golle Irak milli takımları geliyor.

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Buna karşılık Katar milli takımı, Körfez Kupası'ndaki karşılaşmalarının tarihinde Suudi Arabistan'ın filelerine yalnızca 14 gol atabildi. Böylece iki takım arasındaki yeni karşılaşma öncesinde gol istatistikleri Suudi Arabistan'ın lehine işliyor.

Suudi Arabistan'ın 34 golü 22 oyuncuya dağıldı. Bunların arasında, kendi kalesine kaydettiği bir kendi kalesine golüyle listede adı geçen Katarlı Hamed Shami de bulunuyor. Katar golleri ise 14 farklı oyuncunun adını taşıyor.

Cumartesi günkü karşılaşma ek bir öneme sahip. Zira bu, iki takım arasında Körfez Kupası müsabakalarındaki 23. maç olacak. Farklı turnuvalardaki toplam karşılaşmaları ise 41 maça ulaşıyor. Bu da yeni karşılaşmayı, iki taraf arasındaki uzun rekabet tarihinin bir başka faslı haline getiriyor.

Suudi Arabistan, A Grubu'nu lider tamamlayarak yarı finaldeki yerini garantilemişti. Katar milli takımı ise B Grubu'nda ikinci sırada yer alarak aynı tura yükselmişti. Böylece iki takım, "Al Inma" Stadı'nda yeniden karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan ve Katar karşılaşmasının galibi, "Körfez 27" finaline yükselme biletini alacak. Finalde, salı günü Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman milli takımları arasındaki diğer yarı final maçından çıkan takımla karşılaşacak. Bu maç, mevcut edisyonun şampiyonunun kimliğinin belirleneceği karşılaşma olacak.