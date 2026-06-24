Katar’ın “altı kabusu” ile Bosna’nın “7 maçlık kompleksi” arasında… Dünya Kupası’nda bu iki yaralı takımın karşılaşmasını kim kazanacak?

Katar milli takımı, bugün Çarşamba günü Seattle Stadyumu’nda Bosna-Hersek ile zorlu bir maça çıkacak; her iki takım da Dünya Kupası’nda ikinci tura yükselme umutlarını sürdürmeye çalışacak.

Her iki takım da sadece birer puana sahip ve grup lideri Kanada ile ikinci sıradaki İsviçre'nin üç puan gerisinde olduğundan, bu iki takımdan en az birinin elenmesi kaçınılmaz.

Sergei Barbariz'in çalıştırdığı Katar takımı, bu maça bir yenilginin turnuvadan elenmesi anlamına geleceğini bilerek çıkacak; ancak Bosna-Hersek'in bunu önlemek için performansında köklü bir iyileşme göstermesi gerekecek. Zira "Opta" istatistik ağına göre, Bosna-Hersek son yedi uluslararası maçında (6 beraberlik, 1 yenilgi) galibiyet elde edemedi.

Katar ise galibiyetten başka hiçbir şeyle yetinmeyecek; zira takım, geçen Perşembe günü Vancouver’da Kanada’ya karşı aldığı 6-0’lık ezici yenilginin etkilerini muhtemelen hâlâ yaşıyor.

Bu, Katar’ın Ağustos 2008’de İran’a karşı 6-1 yenildiği hazırlık maçından bu yana ilk kez bu kadar çok gol yediği maç oldu.

Bu, Bosna-Hersek ile Katar arasında oynanacak sadece üçüncü karşılaşma olacak ve geçmişte Arap takımı üstünlük kurmuştu.

İki takımın ilk karşılaşmasında Katar, Ocak 2000’de 2-0 galip gelmiş, diğer maç ise Ağustos 2010’da 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

"Opta" adlı dev bilgisayar sistemi sayesinde, Bosna-Hersek milli takımı, maç öncesinde yapılan 25.000 simülasyonun %67,8'inde galip gelerek bu maçın en büyük favorisi haline geldi.

Lopetegui’nin takımı tahminleri alt üst edip eleme turlarına bir yol bulabilecek mi? “Opta”ya göre bu ihtimal düşük görünüyor, zira Katar’ın kazanma olasılığı sadece %14.