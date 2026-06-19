Katar'ın 6-0'lık mağlubiyetinden sonra... Dünya Kupası tarihindeki en ağır Arap yenilgileri hangileridir?

Katar milli takımı, ev sahibi Kanada’ya 6-0’lık skorla yenilerek, Dünya Kupası tarihinde ağır yenilgiler alan Arap milli takımlar listesine katıldı.

İki oyuncusunun oyundan atılmasının ardından çöken Katar Milli Takımı, açılış maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk puanı toplamasına rağmen, 2. gruptan son 32'ye yükselme umutlarını büyük ölçüde azaltan ağır bir yenilgiye uğradı.

Buna rağmen Katar’ın Kanada’ya karşı aldığı yenilgi, Arap ülkeleri arasında en ağır yenilgi değil; bu olumsuz listede ikinci sırada yer alıyor.

Suudi Arabistan milli takımı, 2002 Dünya Kupası’nda Almanya’ya karşı aldığı 0-8’lik tarihi yenilgiyle listenin başında yer alıyor.

Yeşiller, 2018’de Rusya’ya karşı aldığı 0-5’lik mağlubiyetle de üçüncü sırada yer alıyor; bu turnuvanın ev sahibi de yine Avrupa’dan bir ülkeydi.

Dünya Kupası tarihinde 4 gol farkla alınan 4 Arap yenilgisi bulunuyor; bunlardan en yenisi, bu yılki turnuvada Tunus milli takımının İsveç'e 1-5 yenilmesi, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri de 1990 Dünya Kupası'nda Almanya'ya aynı skorla yenilmişti.

Ayrıca Suudi Arabistan milli takımı 2006'da Ukrayna'ya, 1998'de ise Fransa'ya 0-4 yenilmişti.

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Asya kompleksi

Bu konuyla ilgili olarak, Asya milli takımlarının Dünya Kupası ev sahibi takımlarına karşı yaşadığı kompleksi devam etti; tarih boyunca kıtayı temsil eden hiçbir takım, ev sahibi takımlardan puan alamadı veya gol atamadı.

"Stats Foot" istatistiklerine göre, Asya milli takımları turnuvanın ev sahibi takımlarıyla 4 maçta karşı karşıya geldi; her seferinde mağlup oldu, 16 gol yedi ve gol atamadı.

Öte yandan, “Opta” ağının verilerine göre Katar teknik direktörü Julen Lopetegui, Dünya Kupası tarihinde 6 gol farkla mağlup olan ilk İspanyol teknik direktör oldu.