Katar Emiri'nin sabrı taştı: PSG, Neymar'ı takımdan gönderme kararı aldı

Fransız devi bir süredir transfer söylentilerinin odağında yer alan Brezilyalı yıldızla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain performansından memnun olmadığı Neymar'a gelecek sezon kadroda düşünülmediğini bildirdi.

Lig şampiyonluğuna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan PSG'nin değişim sürecini teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son vererek başlatması bekleniyor.

Arjantinli teknik adamın yerine Nice'i çalıştıran Christophe Galtier'nin getirileceği konuşuluyor. Pochettino'nun ardından ise sıra Neymar'a gelecek.

Emir devreye girdi

El Pais'te yer alan habere göre; Neymar her geçen sezon düşen performansı ve antrenmanlarda sergilediği disiplinsiz davranışlarla kredisini tüketti.

Yönetime yakın kaynaklar, Neymar'ın antrenman yapmayı sevmediğini ve uzun süredir üç-dört kilo fazlayla oynadığını belirtiyor.

Kulübün sahibi olan Katar Emiri duruma müdahale ederek başkan Nasser Al-Khelaifi'ye Neymar'ın gönderilmesi talimatını verdi.

Görev Campos'a verildi

PSG'de Neymar operasyonunu Leonardo'nun yerine sportif direktörlüğe getirilen Luis Campos yürütecek.

Portekizli yönetici 2017'de 222 milyon euro'ya transfer edilen Neymar'a uygun bir kulüp bulmaya çalışacak.

Brezilyalı yıldızın adı Chelsea ile anılıyor. Londra ekibinin yeni sahibi Todd Boehly iddialı transferlerle Premier Lig'de zirveye oynayacak bir takım kurma hedefinde.

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel'in PSG'de Neymar ile birlikte çalışmış olması da bu iddiaları güçlendiriyor.