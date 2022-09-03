Katar, Dünya Kupası’nda maçlarda 3 saat önce, stadyum çevresinde bira içilmesine izin verecek

21 Kasım'da Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar alkol tüketebilecek mi tartışmaları sürüyordu. Katar kararını verdi.

Reuters Sports’dan Andrew Mills’in haberine göre, Katar’da Dünya Kupası’nda biletli taraftarlar, maçlardan üç saat önce ve maçlar bittikten bir saat sonra bira alabilecek. Ancak maç esnasında içmelerine izin verilmeyecek.

Turnuvada bira satma haklarına sahip olan Budweiser, stadyum çevresi içinde biletli taraftarlara bira satacak ancak tribünde satılmayacak ve maç esnasında içilmeyecek.

Bu yılki Dünya Kupası, alkol konusunda sıkı kontrollere sahip resmi olarak Müslüman olan bir ülkede düzenlenen ilk dünya kupası ve bu turnuva aynı zamanda tüm dünyada futbolseverler tarafından eğlenceyle de ilişkilendiriliyor. Katar'da normal şartlarda kamuya açık alanlarda alkol tüketmek ve ülkeye alkol sokmak yasak.

Büyük bir bira markası olan Budweister, turnuvanın sponsoru konumunda. Ayrıca Dünya Kupası, pek çok milletten taraftarın katılacağı, dünya çapında bir organizasyon ve katılımcı ülkelerin çoğunda elbette ki böyle bir kural bulunmuyor.

Katar'ın bu konudaki kararı uzun süre belirsizliğini korumuştu. Ancak son karara göre maçtan üç saat önce ve maçtan bir saat sonra bira satışı serbest olacak.