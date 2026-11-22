Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, "Katar 2026" U17 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken sürprizlerinden birine imza atarak Fransa'yı 1-0 mağlup etti ve tarihi bir galibiyet aldı. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından birini deviren Suudi Arabistan, rakiplerine güçlü bir mesaj gönderirken D Grubu'ndaki hesapları da yeniden başa sardı.

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Suudi Arabistan'ın galibiyeti, pazar akşamı Aspire Akademisi sahalarında oynanan grup aşaması ikinci maçında geldi. Bu sonuçla açılış maçında Uruguay karşısında aldığı çekişmeli yenilginin acısını çıkaran Suudi Arabistan, bir üst tura yükselmeyi sağlayacak iki bilet için mücadeleyi de alevlendirdi.

Suudi Arabistan, denemelerini değerli bir gole çevirmek için 73. dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı. Golün sahibi, ülkesine Fransa karşısında olağanüstü bir galibiyet hediye eden Shaman Al-Qahtani oldu.

Gol, Zaid Al-Buri'nin sol kanattan geliştirdiği organize bir atakla geldi. Topla hareketlenen Al-Buri, içeri sızdıktan sonra takım arkadaşı Shaman Al-Qahtani'ye harika bir ara pas gönderdi. Hiç tereddüt etmeyen Al-Qahtani, sağ ayağıyla vurduğu topu ağlara gönderdi ve Suudi tarafını büyük bir sevince boğdu.

Bu gol, Suudi Arabistan'ın maç boyunca ortaya koyduğu güçlü performansın da ödülü oldu. Oyuncular belirgin bir taktik disiplin sergiledi, Fransız baskısıyla başa çıkmayı bildi ve ikinci yarıda yakaladıkları kritik fırsatı değerlendirdi.

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Al-Hanfoush ilk 11'ine güvendi

Suudi Arabistan U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Ahmed Al-Hanfoush, maça kalede Abdullah Al-Mas, önünde Abdulrahman Al-Mami, Nawaf Al-Huwairi, Saif Al-Qarih ve Marwan Al-Yami'den oluşan bir kadroyla başladı.

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Suudi teknik adam orta sahada Abdullah Al-Batli, Shaman Al-Qahtani, Yahya Tariq ve Abdullah Al-Dawsari'ye görev verirken hücum hattını Ammar Mimani ile Fares Boushaqra'ya emanet etti.

Al-Hanfoush, yedek kulübesinde de önemli kozlar sakladı. Bunların başında galibiyet golünün asistini yapan Zaid Al-Buri ile Jawad Al-Hashim geliyordu. Kulübede ayrıca Musaed Al-Shammari, Abdullah Al-Nakhli, Naif Al-Qahtani, Sultan bin Mahri, Tamim Siraj, Hamad Al-Shammari, Yahya Saeed ve Hamed Adam da yer aldı.

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Al-Buri'nin oyuna katkısı son derece etkili oldu. Şans bulur bulmaz farkı yaratan genç oyuncu, Suudi teknik adamın elindeki hücum alternatiflerinin önemini de bir kez daha gösterdi.

Suudi Arabistan, Uruguay dersinden ders çıkardı

Suudi Arabistan'ın ikinci maçtaki görevi kolay değildi. Özellikle turnuvaya Uruguay karşısında heyecanlı anlara sahne olan maçta 2-3'lük acı bir yenilgiyle başlaması, işini daha da zorlaştırmıştı.

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Suudi Arabistan o mücadelede Fares Boushaqra'nın attığı iki penaltı golüyle iki kez öne geçmiş, ancak üstünlüğünü koruyamamıştı. Oyuncuların ortaya koyduğu iyi hücum performansına rağmen sahadan puansız ayrılmıştı.

Öte yandan Fransa, turnuvaya Haiti'yi 3-1'lik rahat bir skorla geçerek başlamış ve maça yüksek moralle çıkmıştı. Haiti karşısında kanat oyuncusu Luan Merifield iki golle parlamıştı.

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Ancak Suudi Arabistan, Uruguay maçında ortaya çıkan savunma hatalarını telafi etmeyi başardı. Hücumdaki etkinliğinden ödün vermeden daha dengeli bir oyun ortaya koyan ekip, büyük potansiyele ve turnuvada geniş hedeflere sahip bir rakip karşısında değerli bir galibiyet aldı.

D Grubu'nda kızışan mücadele

Suudi Arabistan puanını 3'e yükselterek averajla ikinci sırada bulunan Fransa ile eşitlendi. Uruguay ise pazar akşamı Haiti ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Haiti ise puansız şekilde grubun son sırasında yer alıyor.

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Açılış maçındaki yenilginin ardından telafi etmek zorunda olan Suudi Arabistan, bu galibiyetle yarışın tam ortasına geri döndü. Böylece son hafta karşılaşması, D Grubu'ndan tur atlayacak takımların belirlenmesinde belirleyici hale geldi.

Suudi Arabistan, U17 Dünya Kupası'na tarihinde beşinci kez katılıyor. Katar'ın 13 Aralık'a kadar ev sahipliği yapacağı bu turnuvada Suudi Arabistan'ın grubunda Fransa, Uruguay ve Haiti bulunuyor.

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Suudi Arabistan, turnuvada kayda değer bir geçmişe de sahip. Ülkenin en büyük başarısı, 1989'da U17 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasıydı. Bu şampiyonluk, Suudi futbol tarihinde bir dönüm noktası olmayı sürdürürken mevcut nesle de olağanüstü bir turnuva geçirmek için ekstra motivasyon sağlıyor.