"Katar'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz"... Cezayir televizyonu, Arjantin maçındaki hakem kararını sert bir şekilde eleştirdi

Cezayir milli takımının, 10. gruptaki ilk maçında Arjantin’e 3-0 yenilmesinin ardından, hakemlikle ilgili tartışmalar 2026 Dünya Kupası’nın gündemine yeniden oturdu. Bu maçta Lionel Messi, turnuvadaki ilk hat-trick’ini kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Arjantin’in skor üzerindeki bariz üstünlüğüne rağmen, Cezayir’deki tartışmalar Messi’nin üç golüyle sınırlı kalmadı; maçta yaşanan bir dizi tartışmalı hakem kararına da uzandı. Bunların başında, Tango’nun kaptanının savunma oyuncusu İssa Mandi’ye yaptığı müdahale ve Fares Chaibi’nin iptal edilen golü geliyordu.

Cezayirli eski uluslararası hakem ve Cezayir televizyonunun önde gelen hakemlik yorumcularından biri olan Muhammed Zekrini, Polonyalı hakem Simon Marciniak’a sert bir eleştiri yöneltti ve Messi’nin ilk yarıda Mandi’ye yaptığı müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Zekerini, maçın ardından Cezayir televizyonundaki resmi analiz stüdyosunda, bu pozisyonun video yardım sisteminin devreye girmesini gerektirdiğini vurguladı ve özellikle durumun ciddiyetine rağmen incelemenin göz ardı edilmesinin pek çok soru işareti yarattığını belirtti.

Cezayirli yorumcu ayrıca Fares Şaybi’nin golünün iptal edilme kararının doğruluğuna da şüpheyle yaklaştı ve söz konusu görüntünün, golün kesin olarak iptal edilmesini haklı çıkaracak kadar net olmadığını belirtti.

Zekrini, maç analizi sırasında sert bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: “Durum tersi olsaydı ve Mandi, Messi’ye bu şekilde müdahale etseydi, karar tamamen farklı olurdu.”

Eski hakemin eleştirileri sadece maçtaki kararlarla sınırlı kalmadı, Martsiniak’ın maçı yönetmek üzere atanmasına da uzandı. Zekerini, 2022 Dünya Kupası finalini yöneten ve Arjantin’in şampiyonluğuna tanıklık eden hakemin bu maça atanmasına başından beri karşı olduğunu belirtti.

Ayrıca, bir önceki Dünya Kupası finalini yöneten hakemin, turnuvanın bir sonraki edisyonunda Arjantin’in açılış maçını yönetmesi için seçilmesinin, kendi bakış açısına göre uygun bir karar olmadığını, çünkü bu durumun pek çok tartışma ve yoruma kapı açtığını ekledi.

Zakrini, açıklamalarını hakemlikle ilgili güçlü imalar içeren bir cümleyle sonlandırdı: “Hepimiz Katar’da düzenlenen Dünya Kupası finalinde neler olduğunu biliyoruz.” Bu sözleri, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

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