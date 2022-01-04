Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken kura çekiminde izlenecek yol da belirlendi

Turnuvanın tüm maçlarını öğreneceğimiz Katar 2022 Dünya Kupası kura gününe yaklaşıyoruz.

Futbolseverler bu etkinliği bekliyor, bu yüzden GOAL'da size format ve kura çekimi ile ilgili tüm detayları veriyoruz.

Kura çekimi nasıl yapılıyor?

Dünya Kupası'nın sekiz grubunu oluşturmak için aşağıdaki metodoloji izleniyor:

32 katılımcı takım dört pot halinde düzenlenmiştir; her birinde sekiz seçim vardır. Her ülke, FIFA sıralamasındaki konumuna göre dağıtılıyor.

Pot 1'de ev sahibi (Katar) artı en iyi yedi sıradaki takım yer alır. Geriye kalan takımlar da aynı şekilde düzenlenmiştir.

UEFA hariç, aynı konfederasyondan 2 takım aynı grupta yer alamaz.

Şu ana kadar turnuvaya katılma hakkı kazanan 13 takım var: Katar, Almanya, Danimarka, Brezilya, Arjantin, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre ve Hollanda. Bu takımların birçoğu Pot 1 ve 2'yi oluşturacak, ancak şu an ile çekiliş günü arasında bazı şeyler değişebilir.

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