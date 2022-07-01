Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

Sistem, geçen yılki Arap Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nda denendi.

FIFA, Katar'daki Dünya Kupası'nda ofsayt kararlarında gereken süreyi hızlandırmak için yarı otomatik, en son teknolojinin kullanılacağını onayladı.

Tam vuruş noktasını belirlemek için saniyede 500 kez veri gönderen topun ortasındaki bir sensöre ek olarak, her stadyumun çatısına "%100 senkronize" 12 özel çoklu izleme kamerası monte edilecek. Oyuncuların sahadaki tam konumlarını hesaplamak için saniyede 50 kez veri gönderecek.

Video yardımcı hakem kabininden saha hakemine uyarı gidecek.

Sistem, geçen yılki Arap Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nda denendi ve burada ofsayt VAR kararlarının alınması için geçen süreyi 70 saniyeden 25 saniyeye düşürdüğü tahmin ediliyor.

FIFA'nın hakem başkanı Pierluigi Collina, "Çok olumluyuz. Hazırız," dedi.

Eleştirilere yanıt

Artan teknoloji kullanımının hakemleri karar verme konusunda neredeyse tembel hale getirdiği iddia edildi.

1998'den 2003'e kadar altı sezon üst üste dünyanın en iyi hakemi seçilen ve Brezilya ile Almanya arasındaki 2002 Dünya Kupası finalinin sorumluluğunu üstlenen Collina, durumun böyle olduğunu reddediyor ve kararlar konusunda hala tartışmaya yer olacağını söylüyor.

"Robot hakemler hakkında haberler okuyorum" dedi. "Bunun manşetler için çok iyi olduğunu anlıyorum ama durum böyle değil.

"Maç yetkilileri hala karar verme sürecine dahil oluyor. Yarı otomatik teknoloji sadece bir oyuncu topla oynarken ofsayt pozisyonundayken cevap veriyor. Bir faul pozisyonunda ya da elle oynama gibi durumlarda takdir sahadaki hakemin.

"Amacımız, hakemlerin sahada doğru kararlar vermesini sağlamaktır. Yanlış bir şey olursa, hakem ne olduğuna dair daha iyi bir vizyon elde etmek için teknolojiden yararlanabilir - ancak yine de tartışma için yer olacak."

Daha fazla okuma

Alman Bild gazetesi, Nagelsmann ile aşk yaşadığı gerekçesiyle Bayern Münih muhabirini görevden aldı