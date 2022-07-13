Fransız kulübü yeterli teklif geldiği takdirde satışa sıcak baksa da Brezilyalının ayrılmaya niyeti yok.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Neymar bu yaz Paris Saint-Germain'den ayrılmayı düşünmüyor.

Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyonluğa taşımak isteyen Neymar transfer konusunu tamamen rafa kaldırdı.

PSG ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan Neymar'ın adı bir süredir transfer söylentilerinden çıkmıyor. GOAL, Haziran ayında PSG'nin yüksek bir teklif gelmesi halinde Neymar'ı satmayı planladığını öğrenmişti.

Neymar'ın geleceği hakkında bilinenler

30 yaşındaki oyuncu tatilin ardından PSG'ye döndü ve yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulübün yolları ayırma düşüncesinin aksine Neymar kariyerini Paris'te sürdürmek istiyor.

Usta ayağın önceliği Katar'daki Dünya Kupası'na formda bir şekilde gidebilmek. Eski menajeri Wagner Ribeiro geçen ay yaptığı açıklamada Neymar'ın Avrupa'nın zirvesine çıkmadan PSG'den ayrılmayacağını söylemişti.

"Neymar'ın bir hayali var; PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak."

"Çıkan tüm söylentilere rağmen motivasyonu üst düzeyde ve başarana kadar durmayacak."

Galtier kalmasından yana

PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier göreve geldikten sonra verdiği demeçte Neymar'ın kalmasını istediğini ve ondan en iyi şekilde verim almanın yolunu bildiğini söylemişti.

"Neymar dünya çapında bir oyuncu, her teknik direktör onu kadrosunda görmek ister. Takım içindeki dengeyi sağlamalıyız."

"Ondan ne istediğimi çok iyi biliyorum. Henüz görüşmedik, ama takımda kalmasını istiyorum."

Neymar konusundaki olumsuz düşüncelerin teknik ekipten ziyade yönetim kanadından kaynaklandığı düşünülüyor.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile kulübün sahibi olan Katar Emiri'nin Neymar'a tahammüllerinin kalmadığı ve onu takımdan göndermek istedikleri yönünde haberler çıkmıştı.

Geçen sezon PSG formasıyla 13 gol atan Neymar, Fransa'daki dördüncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Fakat Brezilyalı yıldız sakatlıklar nedeniyle ligde 22, Şampiyonlar Ligi'nde ise altı maçta forma giyebildi.