Başkent derbisinin ardından bir dizi hakem kararı nedeniyle Real Madrid'de öfke hâkim olurken, eski uluslararası hakem Barrenechea Montero'nun değerlendirmesi, maçtaki en tartışmalı pozisyon hakkında Madrid tarafında yaygın olan anlatımla çelişti. Maç, Atleti'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Montero, bugün Katalan gazetesi Mundo Deportivo'da yayımladığı bir makalede, hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın, Federico Valverde'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle Kang In Lee'ye yalnızca sarı kart göstermesi gerektiğini ve pozisyonu kırmızı kartı hak eden bir durum olarak görmediğini açıkladı. Bu, pozisyona eşlik eden öfke ve Atlético Madrid oyuncusunun kırmızı kartla cezalandırılması yönündeki Madrid taleplerinden açıkça farklı bir tutumdu.

Eski hakem, değerlendirmesinde Ortiz Arias'ın derbi boyunca aldığı en önemli kararları da ele aldı; doğru olduğu durumları ve hata yaptığı durumları belirledi. Sert bir atmosfere ve çok sayıda temaslı mücadeleye sahne olduğunu belirttiği maçta, hakemin bazı kararlarını ve kart yönetimini eleştirdi.

İşte makalenin metni:



Miguel Ángel Ortiz Arias'tan temkinli bir hakemlik

Ortiz Arias, büyük bir rekabete ve bazı bölümlerinde gerginliğe sahne olan sert ve heyecanlı bir derbide temkinli bir hakemlik sergiledi. Maç, hakemlik açısından zor ve rahatsız ediciydi; hakem kart gösterirken bazı hatalar yaptı ve bu da kararlarının bir bölümünde pek başarılı olamadığı izlenimini verdi.

Ortiz Arias, oyunun akışına yakın kalmak için belirgin bir fiziksel çaba gösterdi ve maça hâkimiyetini korumaya çalıştı, ancak oyunculardan pek işbirliği görmedi.

Hakem, faul ve cezaların ele alınmasında genel olarak doğru bir ölçütü korudu, ancak bazı değerlendirme hataları yaptı; bunların arasında Jude Bellingham'a gösterdiği ve ardından video teknolojisinin müdahalesiyle iptal etmek zorunda kaldığı sarı kart da vardı.

Buna karşılık, Dean Huijsen'in müdahalesinin ardından Giuliano lehine penaltı vermekte başarılıydı.

Ortiz Arias, yedek kulübesindeki teknik heyet mensuplarının sinirlerini yatıştırmak için birden fazla kez müdahale etmek zorunda kaldı; nitekim maçın başında Diego Simeone'yi, dördüncü hakeme yönelik itirazları ve işaretleri nedeniyle uyardı. Ancak hakem, oyuncuların tekrarlayan itirazlarına bir son veremedi.

Hakem birçok durumda kartları doğru şekilde gösterdi; Kylian Mbappé'yi düşürmesinin ardından Pubill'i, Bellingham'a yaptığı sert müdahale nedeniyle Romero'yu uyardı, ayrıca Julián Álvarez'e yaptığı sert müdahalenin ardından İngiliz oyuncuya kart gösterdi.

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Ortiz Arias ayrıca, Huijsen'in ceza sahası içinde Simeone'ye faul yapmasının ardından penaltı verdi ve onu kırmızı kartla oyundan attı; bu, savunma oyuncusunun topa oynamak için gerçek bir imkânının bulunmadığı bir pozisyondu.

Ancak hakemin, Valverde'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle Kang In'e sarı kart göstermesi ve ayrıca özellikle ilk yarıda tekrar tekrar faul yapması nedeniyle Baena'yı uyarması gerekirdi.

Video teknolojisi hakemi Daniel Jesús Trujillo ise, Ortiz Arias'ı Bellingham'a gösterdiği kartı incelemeye çağırmakta başarılıydı; sonuçta Real Madrid oyuncusunun sarı kartı iptal edildi ve bunun yerine Romero'ya verildi.

Trujillo, Ortiz Arias'tan Huijsen'e gösterdiği sarı kartı incelemesini istediğinde de bir kez daha doğru şekilde müdahale etti; bu inceleme, cezanın kırmızı karta dönüştürülmesiyle sonuçlandı.

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