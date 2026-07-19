Katalanların yeniden canlanması… Tebas, Barcelona’nın transfer piyasası hakkında müjdeli haberler verdi

İspanya Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Barcelona’nın transfer piyasasında gerçekleştirdiği çeşitli işlemlerin ardından, Finansal Fair Play kuralları kapsamında 1:1 kuralına uymaya başladığını ve bu durumun kulübe yeni transferler için daha fazla hareket özgürlüğü sağladığını vurguladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Tebas bu açıklamaları, İspanya ile Arjantin milli takımlarının karşı karşıya geldiği Dünya Kupası finalini "MetLife" stadyumundaki tribünlerden izlemek üzere bulunduğu New York'tan yaptı.

Tebas, “Evet, Barcelona artık 1:1 kuralına uymaktadır. Gerçekleştirdiği transferler sayesinde bu duruma gelmesi bekleniyordu” dedi.

"Mundo Deportivo", Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından maaş yükünün büyük bir kısmını hafifletmeyi başardığını, ayrıca Monaco'ya kiralanmış olan Ansu Fati'nin transferiyle birlikte Fransız kulübünün de oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için 11 milyon euro ödediğini açıkladı.

Haber kaynağı, Katalan kulübünün Anthony Gordon’u transfer etmek için büyük bir meblağ harcamasına rağmen, oyuncunun yüksek bir maaş almadığını da ekledi. Bu durum, Barcelona’ya transfer piyasasında serbestçe hareket etme imkanı tanıyor ve kulüp, bu hafta içinde Karim Ademi ile anlaşmanın kesinleşmesini bekliyor.

Dünya Kupası finaliyle ilgili olarak Tipas, maçı “gergin” bir şekilde izleyeceğini kabul etti, ancak Fransa ile oynanan yarı finaldeki performansının ardından İspanya milli takımına olan güvenini dile getirerek, “Dünya Kupası tarihinde buna benzer bir maç yaşandığını bilmiyorum” dedi.

La Liga’nın önemine değinen Tebas, sözlerine şöyle devam etti: “Transfer yapmadığımız falan söyleniyor. İspanya oyuncu yetiştirme konusunda ustadır ve biz de bunu kanıtlıyoruz. İspanya milli takımından 16 oyuncu La Liga’da oynuyor; Arjantinli oyuncular da dahil edildiğinde, 52 oyuncunun 24’ü finalde yer alacak. Bu da dünyanın en iyi ligine ve en iyi oyunculara sahip olduğumuzu kanıtlıyor.”

Tebas sözlerine şöyle devam etti: “ABD’deki bilet fiyatları, Avrupa’da alıştığımız fiyatlara kıyasla ve hatta ABD’nin kendi standartlarına göre bile çok yüksek… İspanya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda böyle bir durum yaşanmayacak.”

Tebas, final maçının İspanya’da oynanma olasılığıyla ilgili açıklamalarını şöyle tamamladı: “Bunun için çalışmaya devam etmeliyiz, çünkü İspanya bunu hak ediyor.”