Yakın zamanda açıklanan Ballon d'Or ödülü adaylıklarına yönelik tepkiler sürüyor. Barcelona'nın öne çıkan yıldızlarından bazılarının 30 kişilik listede yer almaması nedeniyle, bu tepkiler Katalan çevrelerinde büyük ölçüde olumsuz oldu.

Bu konuda Alfredo Martínez, bugün pazar günü Katalan "Sport" gazetesinde şunları yazdı: "Ballon d'Or kazanmak bu kadar önemli mi? Pedri ve Raphinha'yı sezonun en iyi 30 oyuncusu arasına almayan bir ödül, daha en başından geçerliliğini yitirir."

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Yazar, futbol dünyasının kişisel zevkler ve öznel görüşler üzerine kurulu kalmaya devam ettiğini, ancak "son derece açık" kararlar da bulunduğunu belirtti; örneğin "Kenyons ve Mané gibi oyuncuları seçmek ve neredeyse tartışmasız biçimde dünyanın en iyi 10 ya da 15 oyuncusu arasında yer alması gereken Barcelona'nın iki dahisini listeye almamak" gibi.

"Büyük gerçek"

Şöyle devam etti: "Büyük gerçek şu ki asla hemfikir olmayacağız; herkesin kendi tercihleri var ve bu doğal. Sonunda insan, Ballon d'Or kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve bir oyuncunun, hatta ondan da öte kulübünün bu nişana ne kadar ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlıyor. Ballon d'Or adaylığına giden bu narsist yarıştan defalarca elenmiş, tarihe geçmiş büyük bazı isimler sizi şaşırtacaktır."

Martínez şöyle sürdürdü: "Sonuçta bu, pazarlama ve imaj satışının bir başka ürünü; hatta düzenleyici şirket bundan oyuncuların kendisinden daha fazla kazanıyor. Kulüplerin taraftarlarının büyük çoğunluğu, oyuncularını Ballon d'Or kazansalar da kazanmasalar da takdir ediyor; ödülü kazanmadan bir gün önce de, kazandıktan bir gün sonra da onlara aynı değeri verecektir. Çünkü oyuncularının takımlarına neler kattığını ve sahadaki gerçek seviyelerini herkesten daha iyi biliyorlar."

Sözlerine şöyle ekledi: "Hepimiz Ballon d'Or'a abartılı bir güç yükledik; adeta bir tür inanç hâline geldi. Oysa gerçekte bu, her birinin kendi zevkleri olan ve bize hangisinin daha iyi olduğunu, bu oyuncu mu yoksa şu mu olduğunu söylemesi beklenen bir grup gazeteciden ibaret. Muhteşem kariyerler ortaya koymuş, Ballon d'Or kazanmamış ve bu yüzden hiç de daha az büyük olmayan büyük oyunculardan oluşan devasa ve son derece anlamlı bir liste var."

Yazar şöyle bitirdi: "Onu istedikleri kişiye versinler. Barcelona kadrosunda hangi Ballon d'Or'lara sahip olduğunu zaten biliyor. Teşekkürler."

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