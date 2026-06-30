Katalanlar için yeni bir başarısızlık… Barcelona, 4 yıllık parlak performansın ardından yetenekli oyuncusunu elinden kaçırıyor!

İspanyol futbolcu Salma Barraluelo’nun Barcelona’daki serüvenine son verildi. Tarafların sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varamaması üzerine genç forvetin Katalan ekibinden ayrılacağı kesinleşti. 22 yaşındaki oyuncu, Fransa, İngiltere ve ABD’deki kulüplerin artan ilgisi eşliğinde futbol kariyerinde yeni bir aşamaya başlıyor.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesine göre, Paraluelo’nun ayrılığı son haftalarda bekleniyordu ve şimdi resmi bir karar haline geldi. Bu sırada, birçok Avrupa ve Amerika kulübü, kadın futbolunun en önde gelen hücum yeteneklerinden birinin hizmetlerini almak için yarışıyor.

Paraluelo, başarılarla dolu 4 sezonun ardından Barcelona'dan ayrılıyor. Bu süre zarfında gelecek vaat eden bir yetenekten takımın temel direklerinden birine dönüşen oyuncu, 14 şampiyonluk kazandı; bunlardan 3'ü Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Ligi şampiyonluğu, 3 Kraliçe Kupası şampiyonluğu ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu.

İspanyol oyuncu, Zaragoza kulübü ve İspanya genç milli takımlarında dikkatleri üzerine çektikten sonra, 2022 yazında Villarreal'den Barcelona'ya katılmış ve o dönemde atletizmi bırakıp tamamen futbol kariyerine odaklanmaya karar vermişti.

Uluslararası alanda ise Paraluello, 2018 yılında İspanya'yı 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdıktan sonra erken yaşta adını duyurdu. ardından 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda da parladı. Diz bağlarında ciddi bir yırtık yaşamasına rağmen A Milli Takım’a kadar yükseldi ve etkileyici bir geri dönüş yaparak İspanyol kadın futbolunun yıldızları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Barcelona’daki kariyeri boyunca Paraloelo, 131 maça çıktı ve bu maçlarda 72 gol attı. Tüm hücum pozisyonlarında oynayabilme yeteneğiyle büyük bir taktiksel esneklik sergiledi. 36 maçta 34 gol attığı 2023-2024 sezonu, golcü kariyerinin en iyi sezonu olarak kayıtlara geçti.