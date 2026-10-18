Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında salı akşamı Parc des Princes'te oynanacak ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında yer alan merakla beklenen karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceğini açıkladı. Bu karar, iki takımın İngiliz hakemle olan geçmişini yeniden akıllara getiriyor; söz konusu geçmiş ise Fransız kulübünün lehine işliyor.

Fransız "RMC Sport" kanalının haberine göre Oliver, iki takımın da teknik anlamda özel bir dönem geçirdiği bu Avrupa zirvesini yönetecek. Barcelona, maça İspanya Ligi'nde Real Betis'i 5-2 yenerek tüm kulvarlarda üst üste on birinci galibiyetini almasının ardından çıkıyor.

Buna karşılık Paris Saint-Germain, karşılaşmaya üst üste altı galibiyetin ardından çıkıyor. Bunlardan son olarak Strasbourg'u 3-1 yenen Fransız ekibi, daha öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 4-2 geçmişti.

Oliver'ın geçmişi Barcelona'da endişe yaratıyor

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

İki takımın İngiliz hakemle olan geçmişi dikkat çekici bir çelişki taşıyor; zira Michael Oliver kariyeri boyunca Barcelona'nın beş, Paris Saint-Germain'in ise altı maçını yönetti.

Fransız kanalının aktardığına göre Paris ekibi, Oliver'ın yönettiği maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Barcelona ise yalnızca bir galibiyet alırken, iki beraberlik ve iki yenilgi yaşadı.

Bu rakamlar, İngiliz hakemle olan ilişkide Paris Saint-Germain'e tarihsel bir üstünlük sağlıyor; ancak bu, yaklaşan karşılaşmada aynı senaryonun tekrarlanacağı anlamına gelmiyor.

Paris'in Barcelona'ya karşı aldığı galibiyetle yakın bir hatıra

Oliver, 1 Ekim 2025'te iki takım arasındaki karşılaşmayı daha önce de yönetmiş, Paris Saint-Germain Barcelona'nın sahasında 2-1 kazanmıştı.

O maçta Katalan ekibi Ferran Torres ile öne geçmiş, ardından Senny Mayulu ve Gonçalo Ramos skoru Fransız takımının lehine çevirmişti.

Oliver ayrıca son olarak 8 Eylül'de Real Madrid ile Inter arasındaki karşılaşmayı ve Avrupa Ligi'nde Yunan ekibinin 1-0 kazandığı Olympiakos-Marsilya maçını yönetti.

Paris Saint-Germain'in olumlu geçmişi ile Barcelona'nın İngiliz hakemle daha az ikna edici sonuçları arasında tüm gözler salı günkü zirveye çevriliyor. Rakamların Fransız ekibine moral üstünlüğü sağlamaya devam edip etmeyeceği ya da Barcelona'nın bu tabloyu değiştirip değiştiremeyeceği merak ediliyor.







