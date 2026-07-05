Katalan şoku mu? Barcelona yıldızı itiraf etti: Ronaldo’nun formasını istiyorum

İspanya, yarın Pazartesi günü Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile karşılaşmaya hazırlanıyor; bu maçın, iki farklı nesil arasındaki bir mücadeleyi yansıtması bekleniyor.

Turnuvanın en yaşlı oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo, İspanya milli takımının en genç yıldızlarından bazılarıyla, başta Lamine Yamal ve Pau Kubarsi olmak üzere, karşı karşıya gelecek.

Barca Universal sitesinde yayınlanan RNE Deportes radyosuna verdiği demeçte Kubarsi, “Sakatlığımdan döndüm, ancak Uluslar Ligi’nde forma giymedim, bu yüzden Cristiano Ronaldo’ya karşı oynama fırsatım olmadı” dedi.

"Hepimiz Ronaldo'nun tarihini ve futbola katkılarını biliyoruz. Onunla aynı sahada olmak unutulmaz bir deneyim olacak" diye ekledi.

Kobarsi için mesele, Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabet değil, genç bir savunma oyuncusunun futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin değerini kabul etmesidir.

Kobarsi ayrıca, Portekiz maçı sonrasında Cristiano Ronaldo’nun formasını almak istediğini de açıkladı.

"Portekiz maçından sonra Ronaldo ile forma değiştirmek istiyorum, ama elbette onun formasını almak için uzun bir kuyruk olacak" dedi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano da X sitesindeki hesabında, Kubarsi’nin “Ronaldo gibi bir efsanenin karşısında oynamak unutulmaz bir deneyim olacak. Ondan formasını isteyeceğim, ancak onu almak için bir kuyruk olacak” şeklindeki açıklamasına yer verdi.