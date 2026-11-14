Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalan gazetesi "Mundo Deportivo", İspanya La Liga sezonunun ilk üçte birlik bölümünde hesaplanan hata rakamlarına dayanarak iki takım arasındaki hakem farkları dosyasını açtı ve verilerin Katalan rakibiyle kıyaslandığında açık bir şekilde Real Madrid'in lehine olduğunu savundu.

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Barcelona ve Real Madrid, La Liga'nın zirvesi için güçlü bir mücadele veriyor. Katalan ekibi 33 puanla lider konumda bulunurken, 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" sahasında son El Clásico'yu 2-1 kazanmayı başaran Real Madrid'in üç puan önünde yer alıyor.

Ancak "Mundo Deportivo" gazetesi, iki takım arasındaki rekabetin, her takım lehine ya da aleyhine sayılan fauller söz konusu olduğunda dengeli görünmediğini savunuyor ve rakamlarda Real Madrid lehine büyük bir fark olduğuna işaret ediyor.

Gazetenin öne çıkardığı istatistiklere göre, Barcelona yalnızca 122 faul kazandı ve bu rakamla, 113 faulle İspanya Ligi'nde lehine en az faul sayılan takım olan Real Sociedad'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Buna karşılık, Barcelona aleyhine 130 faul sayıldı. Böylece takımın işlediği fauller ile kazandığı fauller arasındaki fark 8 faul olumsuza döndü. Üstelik takım müsabakada en çok topa sahip olan ekiplerin başında yer almasına, yani topun diğerlerinden daha uzun süre oyuncularının ayaklarında kalmasına rağmen bu durum söz konusu.

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Real Madrid'e 171 faul, aleyhine ise 102

Real Madrid'e gelince, rakamları tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Zira Kraliyet ekibi, İspanya Ligi'ndeki en yüksek rakam olan 171 faul kazanırken, aleyhine yalnızca 102 faul sayıldı.

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Böylece Real Madrid, 69 faullük olumlu bir farka sahip oluyor. Bu da Katalan gazetesinin, İspanya futbolunun iki kutbu arasındaki hakem kriterlerinin farklılığı konusunda sorular yöneltirken dayandığı çelişkiyi oluşturuyor.

Gazete ayrıca tartışma yaratan vakalardan birine de dikkat çekiyor: Racing karşısında Kylian Mbappé lehine verilen penaltı. Bu kararın ardından Teknik Hakem Komitesi "CTA" verilen kararın hatalı olduğunu teyit ederken, Real Madrid teknik direktörü José Mourinho ise bu pozisyonu "küçük bir penaltı" olarak nitelendirdi.

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Zirvede Bellingham, Lamine Yamal ise ilk onun dışında

Çelişki yalnızca iki takımın istatistikleriyle sınırlı kalmıyor; en çok faule maruz kalan oyuncular listesine kadar uzanıyor.

Listenin zirvesinde 31 faulle Jude Bellingham yer alıyor. İlk on sırada Real Madrid'den üç oyuncu daha bulunuyor: her biri 23'er faulle Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior, ve 21 faulle Arda Güler.

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Buna karşılık, gazetenin İspanya Ligi'nin en iyi çalımcısı ve savunmacılarla bireysel mücadelelere en çok giren oyunculardan biri olduğuna işaret etmesine rağmen, Lamine Yamal yalnızca 20 faulle on üçüncü sırada bulunuyor.

Dikkat çekici olan ise, faule maruz kalan en iyi 50 oyuncu listesinde Barcelona'dan yer alan tek ismin Lamine Yamal olması. Buna karşılık en çok faul yapan oyuncular listesinde takımdan üç isim bulunuyor: 16 faulle Fermín López, ve 13'er faulle Lamine Yamal ile Xavi Espart.

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Gazetenin örnek gösterdiği karşılaşma: El Clásico

Katalan gazetesi, iki takım arasında faul sayımında yaşandığını düşündüğü eşitsizliğin bir örneği olarak son El Clásico maçını gündeme getiriyor.

Gazete, Marc Cucurella'nın maç boyunca Lamine Yamal'a karşı birçok faul işlediğini, ancak hakem Martínez Munuera'nın müdahale etmediğini belirtiyor. Buna karşılık, bek ile girdiği mücadelelerden biri sırasında bizzat Lamine Yamal aleyhine şüpheli bir faul sayıldığını kaydediyor.

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Gazete ayrıca, Xavi Espart'ın sakatlandığı Aurélien Tchouaméni'nin müdahalesine de dikkat çekerek, hakemin o pozisyonda faul çalmadığını savunuyor.

El Clásico, Kraliyet ekibinin 2-1'lik skorla galip gelmesine rağmen, Barcelona aleyhine 15, Real Madrid aleyhine 11 faulle sona erdi.

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Bu rakamlar, özellikle Katalan basınının her takım lehine sayılan faul sayısındaki büyük farka odaklanmasıyla birlikte, hakem dosyasını yeniden Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadelenin merkezine yerleştiriyor.

Bununla birlikte, yalnızca rakamlar kasıtlı bir hakem yanlılığının varlığını kanıtlamıyor. Zira fauller oyun tarzından, mücadelelerin konumundan, top hâkimiyetinden ve bireysel mücadele sayısından etkilenebilir. Ancak Katalan gazetesinin bakış açısından, Real Madrid lehine olan 69 faulluk fark, hakemlerin iki takıma yaklaşım biçimi konusunda tartışma yaratacak yeni bir veri niteliği taşıyor.