İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'nun Racing Santander karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamaların doğru aktarılıp aktarılmadığına dair soru işaretleri oluşturdu. Gazete, Kylian Mbappe'nin kazandığı penaltının geçerli olmadığını kabul ettiğini Mourinho'ya atfederken, bu anlatım teknik direktörün sözlerini aktaran diğer İspanyol kaynaklardan dikkat çekici biçimde farklılaştı.

Katalan gazetesi, "Mourinho: Açıkça penaltı değildi" başlıklı bir haber yayımlamış ve bu haberde Portekizli teknik adamın, Pratti'nin Mbappe'ye yaptığı müdahalenin penaltıyı hak etmediğini kabul ettiğini belirterek şu sözleri ona atfetmişti: "Hakem Mbappe için penaltı verdiğinde sakindim, çünkü 60 metre uzaktaydım ve göremiyordum. Ama tablet üzerinde izledikten sonra şunu söyledim: Eğer VAR hakemi uyumuyorsa, bu penaltı değil."

Gazete, Mourinho'nun pozisyonun penaltıyı hak etmediğini açıkça vurguladığını da ekledi. Bu da açıklamaya çarpıcı bir anlam kattı; zira bu, Real Madrid teknik direktörünün takımının hatalı bir hakem kararından yararlandığını itiraf etmesi olarak değerlendirildi.

Diğer gazetelerde tamamen farklı bir anlatım

Ancak diğer İspanyol medya organlarında yayımlanan açıklamalara bakıldığında, konuşmanın bağlamında temel bir farklılık ortaya çıktı.

Nitekim Katalan "Sport" gazetesi açıklamayı farklı biçimde aktardı ve Mourinho'nun aslında, Aurelien Tchouameni'ye yapılan bir el teması nedeniyle Racing lehine verilen ve ardından VAR hakeminin müdahale edip iptal ettiği penaltıdan söz ettiğini açıkladı.

"Sport"a göre, Portekizli teknik adamın açıklamaları, topun Tchouameni'nin vücudundan eline sektiğini ve bu nedenle faul çalınmasını gerektirmediğini belirterek penaltının iptal kararını savunduğu bir bağlamda geldi.

Daha da açık olanı ise İspanyol "As" gazetesinin Mourinho'ya yöneltilen soruyu kelimesi kelimesine yayımlamasıydı. Söz konusu soru, Mbappe ve Tchouameni için verilen iki penaltıyı birlikte ele alıyordu ve gazete, teknik direktörün kendisine sorulmasına rağmen ilk pozisyon hakkında doğrudan görüş bildirmekten kaçındığını, buna karşılık konuşmasını ikinci pozisyona odakladığını açıkça belirtti.

İş gazetelerle de sınırlı kalmadı; zira Real Madrid'in resmi internet sitesi basın toplantısının tam dökümünü yayımlayarak açıklamayı "Racing'in itirazları" başlığı altına yerleştirdi. Mourinho'nun önce Tchouameni'nin ismini andığı, ardından topun oyuncunun vücudundan sektiğinden söz ettiği, bunu doğrudan uyuyan VAR hakemi ifadesinin izlediği ve ardından penaltının geçerli olmadığını teyit ettiği görüldü.

Gazete iki pozisyonu birbirine mi karıştırdı?

Açıklamaların sıralamasına dönüldüğünde, "Mundo Deportivo"nun haberinde maçtaki tartışmalı iki pozisyon arasında belirgin bir karışıklık olduğu anlaşılıyor.

İlk yarıda Mbappe, Mateo Pratti ile girdiği bir mücadelenin ardından penaltı kazanmış, Real Madrid de bu penaltıdan öne geçiren golü atmıştı. Racing oyuncuları ve teknik heyeti, mücadelenin faul çalınması için yeterli olmadığını düşündüklerinden geniş çaplı itirazlarda bulunmuştu.

İkinci yarıda ise hakem, topun Tchouameni'nin eline çarpmasının ardından Racing lehine bir penaltı daha verdi; ancak VAR incelemesinin ardından topun, Real Madrid oyuncusunun topu oynamaya çalışırken ayağından eline sektiğinin anlaşılması üzerine kararından döndü.

İşte tam olarak burada, Mourinho'nun kuralların bilinmesi gerektiğine dair açıklamaları geldi. Teknik adam, Tchouameni'nin el temasının penaltıyı gerektirmediğini ve VAR hakeminin kararı iptal etmek için müdahale etmekte haklı olduğunu vurguladı.

Hata mı, kötü niyet mi?

Mundo Deportivo'nun yaptığının kasıtlı mı yoksa kötü niyetten mi kaynaklandığı kesin olarak söylenemez. Ancak gazetede yayımlanan haber ile basın toplantısının resmi dökümü arasındaki fark ve bunun yanında diğer medya organlarının aktardıkları, metnin ifade ve editörlük titizliğine dair meşru sorular doğuruyor.

Gazetenin Katalan kimliği ve Real Madrid ile Barcelona haberlerini kapsamada bilinen tutumları göz önüne alındığında mesele ayrıca hassasiyet kazanıyor; ancak editöryel aidiyet tek başına bir açıklamanın kasıtlı biçimde çarpıtıldığını kanıtlamaya yetmez.