Real Madrid taraftarları, El Clasico'da Barcelona'yı yendikten sonra İspanya'nın başkenti Madrid'deki sabah buluşmalarında gülümseme ve memnuniyet dolu bir atmosfer yaşadı; hatta bazıları, takımının La Liga'nın zirvesini yalnızca iki puan önde olan Barcelona'dan sökebileceğini düşünmeye başlayan Atletico Madrid taraftarlarından tebrikler aldı.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Mourinho'nun takımı, Flick'in ekibini Camp Nou'da 2-1 mağlup ettikten sonra kızışan La Liga şampiyonluk yarışında beklenmedik müttefikler ortaya çıktı; bu galibiyet, Florentino Perez başkanlığındaki Kraliyet kulübünü maç öncesinde büründüğü mağdur kisvesinden sıyırdı.

Gazete, Mourinho'nun takımlarındaki rekabetçi ruhu güçlendirmek için mağdur rolünü başarıyla kullandığını belirtti; nitekim aynı yaklaşımı Real Madrid ile ilk döneminde de izlemiş, dönüşünden bu yana oynadığı ilk El Clasico'da Barcelona'yı devirmeden önceki günlerde buna yeniden başvurmuştu.

Buna karşılık, üst üste gelen ikinci yenilgi Flick'in takımı içinde kuşkular ekerken, Kraliyet kulübü doğru yola geri döndüğünü hissederek yılın son evresine iyimserlikle giriyor.

Mourinho'nun kariyerinde sıkça olduğu gibi, geçmişin yankıları yeniden ön plana çıktı. Frank Lampard, "Irish Independent" gazetesinin 2019'da aktardığı açıklamalarda bu üslubu, Portekizli teknik adam döneminde Chelsea'den söz ederek şöyle anlatmıştı: "Bize herkesin başarısız olmamızı istediğine inandırdı."

Bu inanç, takımın saflarını teknik adamının arkasında birleştirmeye katkı sağladı ve Premier Lig tarihinin en rekabetçi takımlarından birinin inşasına yardımcı oldu.

Barcelona ile Real Madrid karşılaşması öncesinde Kraliyet kulübü içinde de benzer bir atmosfer oluştu; nitekim Tomas Roncero, "Cadena SER" radyosunun 12 Ekim'de yayımladığı açıklamalarda, "Herhangi bir hakem, eğer Real Madrid'in lehine taraf tutarsa başının derde gireceğini bilir" dedi.

Mourinho, galibiyetten sonra bile mağduriyet söylemini sürdürdü ve Joao Cancelo ile Diomande pozisyonunda video yardımcı hakem teknolojisinin devreye girmediğini vurguladı.

Portekizli teknik adam oyunculardan birinin atılmasını talep etti, ancak "video teknolojisi arşivi" platformu ile eski hakem Iturralde Gonzalez bu yorumu reddederek pozisyonun sarı kart gerektirdiğini belirtti.

Real Madrid soyunma odasında bir devrim

Valdebebas'taki basın toplantısı salonunda, Camp Nou ziyareti öncesinde yenilgi korkusu da havadaydı. Real Madrid'e yakın bazı gözlemciler, soyunma odasından gelen mesajlar tamamen farklı olmasına rağmen, gerçekleşmeden önce olayları öngördü ve olası bir mağlubiyete hazırlandı.

Mourinho, oyuncuların saha içindeki performansına yansıyan bir güven atmosferi inşa etmeyi başardı; takım bireyleri arasındaki dayanışma galibiyetin anahtarı oldu. Oyunculardan biri hata yaptığında, arkasında durumu telafi edecek bir takım arkadaşı buluyordu.

Real Madrid taraftarlarının sesini en çok yansıtan isimlerden biri olan Roncero'nun kendisi de, maç öncesinde Barcelona'nın ezici bir galibiyet elde edeceğini düşünen bazı taraftarlarla tartışmalara girdiğini itiraf etti.

Bu korku, kaleci Thibaut Courtois'nın yokluğundan beslendi; oysa Real Madrid, Andriy Lunin'in çıktığı dört El Clasico'nun üçünü kazanmıştı.

Ezici bir galibiyet beklentileri, yeterince takdir görmediğini hisseden Real Madrid oyuncularının kendilerini kanıtlama isteğine yakıt oldu.

Mourinho, Eduardo Camavinga'nın ilk 11'de oynayacağından söz eden sızıntıları iyi yönetti; Fransız oyuncu daha sonra El Clasico'da kozlardan birine dönüştü ve sonucu 2-1 olarak belirleyen ikinci golle biten pozisyonu oluşturdu.

Bu psikolojik yönetimin etkisi, Real Madrid oyuncularının Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golü topluca kutlamasında açıkça ortaya çıktı.

Transfer dönemlerindeki harcamaların büyüklüğüne ve Real Madrid'in Barcelona'nınkinden belirgin bir farkla daha yüksek bir maaş tavanına sahip olmasına rağmen, iki takımın son iki yıldaki rotası, Mourinho'ya Barcelona'nın varsayılan üstünlüğü fikrini oyuncuları için bir motivasyon olarak kullanma imkânı verdi.

Portekizli teknik adam, daha önce iyi bildiği bir yola girdi; 2010'daki Inter Milan deneyimi bunun açık bir örneğini oluşturuyor. Nitekim Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'yı 3-1 yendikten sonra bile Mourinho, takımının rövanşta Camp Nou'da büyük bir gol farkıyla kaybedebileceğini öne sürmüştü.

Bu sezonki ilk El Clasico'daki galibiyetin ardından Real Madrid taraftarları, karamsarlığın en uç noktasından coşkunun zirvesine geçti; bu sahne, geçen sezon Santiago Bernabeu'da Barcelona karşısında kazanılan ve Vinicius Junior'ın teknik direktörünün kendisini oyundan almasına karar vermesi üzerine hoşnutsuzluğunu gösterdiği maçtan sonra da tekrarlanmıştı.

Edu Aguirre, pazar günkü galibiyetin ardından "El Chiringuito" programındaki çıkışında şöyle dedi: "Bu, 4-1 ya da 5-1 bitecek bir maçtı. Daha iyi bir teknik direktöre sahibiz ve ligi kazanmak için önümüzde her şey hazır."

Roncero da benzer bir tutum takınarak şunları söyledi: "Barcelona kalesine dört ya da beş gol atabileceğimiz bir maçtı."

Bu abartı, Real Madrid'de alışılagelmiş duygusal bir hali yansıtıyor; kulüp, kupalar kazanmaya ve Camp Nou'da elde ettiği galibiyet gibi sevindirici haberler almaya büyük bir hevesle bakıyor.

Bununla birlikte, kulübün resmi televizyon kanalındaki kutlamalar, hakemlikle ilgili şikâyetlerin sürmesiyle aynı zamana denk geldi; kanalın yorumunda şöyle deniliyordu: "Real Madrid'den bir gösteri, ama video teknolojisi istek üzerine."

Galibiyet, Real Madrid içindeki öncelik sıralamasını değiştirdi ve Mourinho'nun takımına, en azından bir sonraki aksaklığa kadar olumlu bir atmosferin tadını çıkarma fırsatı verdi.

Ancak Portekizli teknik adam, bu galibiyetin değerinin, takımın olumlu sonuçları sürdürebilme ve El Clasico'da elde ettiğinin üzerine koyabilme yeteneğine bağlı olacağını hatırlatmaya özen gösterdi.