Santiago Bernabeu tribünleri, yaklaşık 5 dakika boyunca Negreira, Barcelona ve Tebas aleyhine tezahürat yapmayı sürdürdü. Ardından Sevilla karşılaşmasında ilk tartışmalı pozisyon geldi ve işin sonunda bu pozisyondan kârlı çıkan taraf Real Madrid oldu.

Katalan Sport gazetesi, hakem Mateo Busquets Ferrer'in, topun hiçbir şekilde dahil olmadığı bir pozisyonda Peque'ye faul yapan Arda Güler'in yüzüne apaçık bir kırmızı kart göstermekten kaçındığını aktardı.

Bu pozisyon, Türk orta saha oyuncusunu El Clasico'da forma giymekten mahrum bırakabilirdi; ancak sonunda herhangi bir cezadan kurtuldu.

Sport, haberini şöyle sürdürdü: "Oyuncuları boğuşurken gösteren yakın plan bir kamera görüntüsü olmamasına rağmen pozisyon çok net. Güler ve Peque, top kendilerinden oldukça uzaktayken Sevilla kalesine doğru koşuyordu. İkisi birbiriyle temasa girmeye başladı ve Türk oyuncu, boyun ile yüz arasındaki bölgeye dirsek darbesi indirdi."

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Sevillalı oyuncu şiddetli acı hissederek yere yığıldı, ancak hakem bu olayı cezalandırmadı.

Top sahanın başka bir bölgesinde olduğu için Busquets Ferrer, olayın yaşandığı noktadan göreceli olarak uzaktaydı. Fakat birkaç dakika sonra, hakem kendisine iletilenleri dinlemek için elini kulağına götürürken, video yardımcı hakem teknolojisi onu inceleme ekranına çağırmama kararı aldı.

Ceza alan oyuncular ise, Güler'in indirdiği dirsek darbesinin ardından birbirine giren Felix ve Dean Huijsen oldu.

Real Madrid'in savunma oyuncusu, Peque'nin ayağa kalkmasına yardım etmek için ısrar etti; Felix ise takım arkadaşını savunmak amacıyla araya girdi.

Sport, "Dirsek darbesini indiren Güler'di, ancak ceza başka oyunculara kesildi" ifadelerini kullandı.

Gazete şöyle devam etti: "Olayı daha da tartışmalı hale getiren şey, maçtaki ilk golün sahibinin Güler olmasıydı. Bu, hep soru işaretleriyle anılacak bir gol; çünkü Türk oyuncunun 24. dakikadaki tehlikeli hareketinin ardından sahada kalmaması gerekiyordu."