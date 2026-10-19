Katalan bir gazete, Real Madrid'i, önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da oynanacak beklenen Barcelona maçı öncesinde İspanya hakem kurumu üzerindeki baskısını artırmakla suçladı. Gazete, La Liga'da zirve mücadelesi ve iki takım arasındaki altı puanlık farkın gölgesinde, başkentli kulübün hafta boyunca art arda dile getirdiği şikâyetlerin Clasico öncesi gergin bir atmosfer yaratmaya katkıda bulunduğunu değerlendirdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid'in resmi televizyon kanalını ve yöneticilerinin açıklamalarını, bunun yanı sıra La Liga Başkanı Javier Tebas'a yönelttiği eleştirileri, beklenen maç öncesinde baskıyı artırmak için kullandığını belirtti. Gazete, kulübün, maç sırasında hakem kararlarına verilecek tepkileri etkileyebilecek gergin bir ortam hazırlamaya çalıştığını değerlendirdi.

Gazete ayrıca, VAR teknolojisinin müdahale etmediği Türk Arda Güler'in pozisyonunun hakem kararlarına ilişkin eleştirilere ve soru işaretlerine yol açmasının ardından Real Madrid ile Sevilla maçına eşlik eden tartışmaların gerginliği daha da artırdığını ekledi. Başkentli kulüp ise son dönemde kendisine karşı adil olmayan kararlar verildiği görüşünde.

Clasico'yu yönetmeye en yakın isim Alberola Rojas

Maçın hakeminin kimliğine ilişkin olarak Katalan gazete, İspanya Federasyonu'nun atamayı henüz resmen açıklamadığını, ancak başlangıçta en güçlü aday olarak görülen Hernández Hernández'in ardından artık Alberola Rojas'ın Clasico'yu yönetmek için en öne çıkan aday haline geldiğini açıkladı. Ayrıca VAR teknolojisi hakeminin ismi de henüz netleşmedi.

Gazete, maçı yönetecek hakemin, özellikle Real Madrid taraftarlarının Atlético Madrid oyuncularının atılmasını gerektirdiğini düşündükleri pozisyonlara itiraz ettiği Madrid derbisinin ardından son haftalarda tırmanan hakem tartışmalarının gölgesinde büyük bir baskıyla karşı karşıya kalacağı görüşünde.

Gazete, başkentli kulübün taraftarlarının Kang-in Lee ve Valverde ile ilgili müdahalelere, ayrıca Romero ve Bellingham pozisyonuna yönelik itirazlarına değinerek, bu olayların beklenen maç öncesinde hakemlerin performansına ilişkin tartışmanın şiddetini artırmaya katkıda bulunduğunu değerlendirdi.

Ayrıca rapora göre, Villarreal maçında rakip takım oyuncusu Saliba'nın saçını çekme olayı nedeniyle atılmasının ardından aldığı cezadan dolayı Clasico'da forma giyemeyecek olan Brezilyalı Vinicius Junior'ın men cezasına da işaret etti.

Şampiyonlar Ligi ortamı daha da kızıştırıyor

Gazete, gerginliğin açıklamalar ve hakem tartışmalarıyla sınırlı kalmayacağını vurguladı; zira Clasico öncesindeki günlerde Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar var. Barcelona, Paris Saint-Germain'e konuk olurken, Real Madrid ise Leipzig'i ağırlayacak.

Gazete, iki Avrupa karşılaşması sona erdikten sonra, oyuncuların durumu ve Clasico'da oynamaya ne ölçüde hazır oldukları bilindiğinde tablonun daha da netleşeceğini ekleyerek, maç yönetim ekibinin resmen açıklanmasıyla birlikte hakemliğe ilişkin tartışmanın şiddetleneceğini öngördü.

Gazete, Real Madrid'in resmi kanalı "RMTV"nin hakem atamasını takip edeceğini ve tartışmalı hakem kararlarını ele almak için yayımlamaya alışkın olduğu video kesitleri aracılığıyla analiz edeceğini, bunun da maçı çevreleyen ortama daha fazla gerginlik katabileceğini öngördü.

Gazete, raporunu, puanlar üzerindeki sportif mücadele ve hakemliğe dair tırmanan tartışmanın gölgesinde, karşılaşmanın saha zeminine taşınmasından önce önümüzdeki günlerin son derece hassas geçeceğine işaret ederek tamamladı ve yalnızca Clasico'nun sonucunun, son düdükten sonraki tepkilerin yönünü büyük ölçüde belirleyeceğini vurguladı.

Tüm başlıkların bu eksen etrafında dönmesini istiyorum görev tamamlandı Clasico öncesi: mümkün olan tüm hakem baskıları masada