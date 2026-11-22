Florentino Perez'in Real Madrid'in genel kurulunda yaptığı açıklamalar, Barcelona ile yeni bir tartışma dalgası başlattı. Kraliyet kulübünün başkanı, VAR'ın uygulanmaya başlamasından bu yana verilen hakem kararlarına ilişkin rakamlar paylaşarak bu verilerin iki ezeli rakip arasında hakem kararlarından yararlanma konusunda belirgin bir dengesizliği ortaya koyduğunu savundu.

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Perez, LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın istifasını talep ederken Negreira davası nedeniyle Barcelona'ya yönelik eleştirilerini de yineledi ve Katalan kulübünün aldığını öne sürdüğü hakem yardımlarına dikkat çekti. İstatistiklerden söz eden Real Madrid Başkanı, Barcelona'nın son 10 yılda 862 dakika sayısal üstünlükle oynadığını, kendi takımının ise bu konuda negatif bir tabloya sahip olduğunu belirterek aradaki farkın üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Perez ayrıca VAR ile iptal edilen gollerin sayısına da dayanarak, teknolojinin uygulanmaya başlamasından bu yana Real Madrid'in 42 golünün, Barcelona'nın ise 19 golünün iptal edildiğini açıkladı ve bu rakamları, LaLiga'nın sorunu çözme konusunda sergilediğini söylediği ilgisizlikle ilişkilendirdi.

Kraliyet kulübünün başkanı, bu sezon Negreira sayesinde terfi etmiş 21 hakemin görev yaptığını da ekledi ve gördüğünü söylediği hakem usulsüzlüklerine rağmen kulübünün neden hedef alındığını tepkiyle sorguladı.

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Ancak Perez'in açıkladığı rakamlar Katalan cephesinden yanıtsız kalmadı. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen bazı medya mensupları hızla Real Madrid Başkanı'nı hedef alarak bu istatistikleri sunuş biçimini sorguladı. El Chiringuito'nun sunucularından Jota Jordi, Perez'e en sert tepki gösterenlerin başında geldi ve sosyal medya hesaplarından alaycı bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Florentino bu fotoğraf yüzünden genel kurulunda ağlıyor."

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Jordi, Real Madrid Başkanı'na yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Florentino, alıştıkları şekilde kazanmak için 100 yıl boyunca sahip olduğu şeyi istiyor. Şimdi buna ihtiyaç duyuyorlar ama ondan yoksunlar: yardımlar. Üzgünüm ama ofsayt golleriyle ya da fauller yaparak kazanma dönemi sona erdi!"

Ardından şunu ekledi: "VAR 100 yıl önce olsaydı, sadece 2 Şampiyonlar Ligi ve 8 lig şampiyonlukları olurdu."

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Perez'e yanıt veren tek isim Jordi değildi. Jijantes FC programının sunucusu Gerard Romero da tartışmaya dahil olarak Real Madrid Başkanı'nın sunduğu rakamların hikâyenin başka bir yüzünü ortaya koyduğunu savundu ve VAR olmasaydı kraliyet kulübünün yararlandığı hakem hatalarının sürüp gideceğini söyledi.

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Romero şöyle devam etti: "VAR, Real Madrid'in 42 golünü iptal etti, Barcelona'nın ise 19 golünü. Peki, bu rakamları tekrarlamaya devam edebilirler ama biraz utanmaları gerekir, çünkü VAR olmasaydı istedikleri gibi rahatça davranmayı sürdüreceklerdi."

Real Madrid, Carlos Espí'nin geç gelen golüyle Celta Vigo'yu zorlukla 2-1 yendi ve puanını 33'e yükselterek bugün öğleden sonra Villarreal ile karşılaşacak lider ezeli rakibi Barcelona ile eşitledi.

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