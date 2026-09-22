Katalan basınından Mourinho'ya sert eleştiri: Tonlarca gürültü, azıcık futbol

Jose Mourinho'nun, Real Madrid'in başkent derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasının ardından hakeme yönelik açıklamaları, Katalan basınında geniş bir öfke uyandırdı. Basın, Portekizli teknik adamın üslubunu eleştirdi ve onun kraliyet ekibinin başına dönmesinin ne kadar yararlı olduğunu sorguladı.

"Sport" gazetesi ilk sayfasını, maç sonrası hakem Miguel Angel Ortiz Arias'a sert eleştiriler yönelten Mourinho'nun söylemine doğrudan bir eleştiri niteliğinde "Hakemleri taciz etmeyi bırakın" ifadesiyle manşete taşıdı.

"Sport", Mourinho'nun etrafını saran gürültü olarak nitelendirdiği durumu eleştirerek, teknik adamın ve ekibinin artık basın toplantılarını maçlardan daha iyi hazırlar hâle geldiğini söyledi. Gazete, derbinin ardından 24 saat boyunca teknik adam hakkındaki konuşmaların futbolun önüne geçtiğini de ekledi.

Gazete, bu gürültünün artık Real Madrid'in sorunlarını gizlemeye yeterli olmadığını, aksine kendi değerlendirmesine göre rakiplere ivme kazanmaları için ek bir alan tanıdığını belirtti.

Real Madrid'in performansına sert eleştiriler

"Mundo Deportivo" gazetesi ise Real Madrid'in Mourinho yönetimindeki oyun tarzını, özellikle ilk yarıdaki performansını eleştirdi ve takımın yavaş ve durgun bir görüntü sergilediğini, hücum canlılığından yoksun olduğunu ve az fırsat ürettiğini değerlendirdi.

Gazete, Real Madrid'in ikinci yarıda eksik oynamasına rağmen farklı bir görüntü sergilediğini, ancak ruhtan, coşkudan ve galibiyet arzusundan yoksun olduğunu, buna ek olarak herhangi bir net hücum niyetinin de bulunmadığını ekledi.

"Mundo Deportivo", bu görüntüyü en baştan Mourinho'nun seçilmesine bağladı ve Portekizli teknik adamın aslında takıma disiplini geri kazandırması, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'a kolektif açıdan daha bağlı roller vermesi gerektiğini değerlendirdi.

Dramatik bir dizi

"Sport"ta ise Mourinho'nun 2010 ile 2013 yılları arasında yönettiği kulübe geri dönmesinin ardından, Real Madrid'deki ikinci dönemine yönelik değerlendirme süreci başladı.

Gazete, Mourinho'nun bir devrim yaratma vaatleriyle Madrid'e döndüğünü, ancak kendi ifadesine göre şimdiye kadar kulübü "başka bir dramatik diziye" dönüştürmekten başka bir şeyde başarılı olamadığını söyledi.

Gazete ayrıca Mourinho ile Pep Guardiola arasında bir karşılaştırma yaptı ve iki teknik adamın izlediği yolların farklılığına dikkat çekti. Portekizli, çekişmelerle geçen son deneyimlerin ardından Real Madrid'e dönerken, Guardiola yıllar süren çalışma ve başarıların ardından bir dinlenme dönemine giriyor.

Derbi mağlubiyetinin ardından eleştirilerin sürmesiyle birlikte Katalan basını, Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci başlangıcının şimdiye kadar beklenen değişimi gerçekleştiremediğini düşünüyor. Böylece "Santiago Bernabeu" içindeki yeni proje hakkındaki soru işaretleri artıyor.