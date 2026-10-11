Katalan basını, Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Mourinho, dün akşam Villarreal karşısında alınan 1-0'lık zaferin ardından basın toplantısına katılmamıştı. Söz konusu maçta Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, rakip oyuncu Nathan Saliba'nın saçını çektiği için kırmızı kart görmüştü.

Sergio R. Vinas, "Sport" gazetesindeki yazısında, Real Madrid'e geldiğinde "uzlaşmacı, sakin ve dingin" bir görüntü veren Jose Mourinho'nun, sezonun başlamasından iki ay bile geçmeden "tamamen ortadan kaybolduğunu" belirtiyor. Yazıya göre Portekizli teknik direktörün basın toplantılarında "mağduriyet araçlarının en iyi kataloğunu" ortaya çıkarması için yalnızca dokuz maç yeterli oldu.

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Mourinho bu durumu, önümüzdeki Sevilla ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde oturma isteğiyle gerekçelendirdi. Yani yazara göre, "hakem performansına duyduğu öfkeyi bastıramayacağını hissetti" ve söyleyebilecekleri nedeniyle ceza almaktan korkarak sessiz kalmayı tercih etti.

Maç boyunca Real Madrid tribünlerinden "Negreira hâlâ hakemlik yapıyor", "Federasyonda yolsuzluk var" ve "Tebas, derhal git" tezahüratları yükseldi.

Yazar, Bernabeu'nün "iyi futbolun yokluğunda kendisini komplo teorileriyle eğlendirmesine" nadiren rastlandığını belirtiyor ve bunun "asıl olanı gizlemeye yarayan bir anlatı çizgisi" olduğunu değerlendiriyor: Mourinho yönetimindeki Real Madrid "hâlâ yola çıkamadı" ve "önceki iki sezondan sürüklediği eksiklere saplanmış durumda".

Vinicius'un kırmızı kartı

Maçtaki "gürültünün merkezi" Vinicius Junior'ın kırmızı kartı oldu. Vinas bu kararı, talimatlara göre "son derece açık bir kırmızı kart" olarak nitelendirdi.

Raporda, Vinicius'un "top oyundayken ve top ikisi arasında mücadele konusu değilken bir rakibin saçını çektiği için" oyundan atıldığı belirtildi. Yazara göre bu ifade, oyuncuya en az iki maç ceza verilmesini garantiliyor; bu da iki hafta sonra Camp Nou'da oynanacak El Clasico'yu kaçıracağı anlamına geliyor. Hakemin kayda geçirdiği "saldırgan tutum" nedeniyle cezanın daha da uzaması da mümkün.

Vinas, Vinicius'un sorununun "sorumsuz hareketinin" ötesine geçtiğini düşünüyor. Kulüp, oyuncunun fiziksel durumuna dair kaygısını gizlemiyor; zira futbolcu, özellikle 2032'ye kadar uzanan "milyonluk bir sözleşme yenilemesine" imza attıktan sonra "bilinen seviyesinden çok uzak" bir hale geldi.

Yazar, beyaz taraftarların Vinicius'u sahaya girdiğinde ıslıklarla karşıladığını, çünkü "geçen sezon Bernabeu ile Brezilyalı arasında bir şeyin kırıldığını ve bunun kolay iyileşecek bir yara gibi görünmediğini" ekledi.

Sonunda iptal edilen golün ardından Vinicius'u kucaklamak için büyük bir halka oluşturan takım arkadaşlarının ve Mourinho'nun tepkisinin, "Vinicius'u şımartma ve ondan en iyi versiyonunu geri kazanma yönündeki kolektif iradeyi" gösterdiğini belirten yazara göre bu, "şimdiye kadar başarısız olmuş bir tedavi".



