Kastamonuspor - 24 Erzincanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kastamonuspor ile 24 Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası 4. Tur mücadelesinde Kastamonuspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geliyor.

Kastamonu Gazi Stadı'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak olan maçı hakem Alper Oran yönetecek.

Kastamonuspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda?

Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak maçı Aspor canlı olarak yayınlayacak. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek.

Üçüncü randevu

Tarihte iki takım daha önce 2015/16 sezonunda 3. Lig'te karşı karşıya gelmişti. Erzincan'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, Kastamonu'daki maç golsüz sona ermişti.

4. tura nasıl geldiler

Kastamonuspor, 3. turda Silivrispor'u deplasmanda 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

24 Erzincanspor ise 2. turda Muş Menderes'i 3-1, 3. turda da Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek Kastamonuspor'un rakibi oldu.