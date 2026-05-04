"Kasper Dolberg'in yeteneklerini göremeyenler, futboldan pek anlamazlar"

Henk Spaan, Ajax'ın oyuncusu Kasper Dolberg'den çok etkilendi. Danimarkalı forvet, Cumartesi akşamı PSV karşısında (2-2) mükemmel bir maç çıkardı.

Spaan'ın puanlamasında Dolberg 9 puan aldı. "Çeşitli podcast'lerde yazıldığı ve ele alındığı gibi, Dolberg'in acınası durumdaki Wout Weghorst'tan ve onun muazzam koşu kapasitesinden çok daha iyi olduğunu uzun zamandır biliyoruz."

"Ne yazık ki Óscar García, yetenekli Danimarkalıyı tercih etmedi," diye devam ediyor Spaan. Weghorst cumartesi akşamı maç kadrosunda yer almadı, bu sayede Dolberg yine de şans buldu.

“Ateş. Ne grip aşısı ne de koronavirüs aşısı yaptırmış. Çünkü bu ilk forvet, bunlara inanmıyor,” diye haykırıyor Spaan.

Spaan, Jordi Cruijff'in Dolberg'den gerçekten ayrılmak istemesini anlaşılmaz bulurdu. “O zarif, hızlı, teknik yetenekli ve güçlü. Onun niteliklerini görmeyenler, futboldan pek anlamıyor demektir.”

Ajax, geçen yaz Dolberg'i 10 milyon euroya Amsterdam'a geri getirdi. 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Şu ana kadar Dolberg, 26 resmi maçta toplam 1.358 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 5 gol attı ve 3 asist yaptı.