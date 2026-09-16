Kasper Dolberg, şu sıralar Ajax’ta yeniden en iyi formunu bulmuş gibi görünüyor. Forvet oyuncusu son iki maçta iki gol ve aynı sayıda asist üretti, böylece santrfor pozisyonundaki rekabete de yeniden güçlü şekilde dahil oldu.

Görünen o ki Marcos Leonardo’yu da takım içi sıralamada geride bıraktı. Teknik direktör Jordi Cruijff tarafından 20 milyon avroya kadroya katılan Brezilyalı oyuncu, son iki maçta yedekten bile oyuna giremedi. Bu durum dikkat çekici, çünkü Leonardo’nun gelişi yaz başında neredeyse Dolberg’in Ajax’tan ayrılmasına neden oluyordu.

Dolberg, Willem II karşısında alınan 5-1’lik galibiyetin ardından Algemeen Dagblad’a yaptığı açıklamada, “Elbette şüphe duydum” dedi. “Kulüp iki forvet aldı. Bu yüzden ne yapmanın en doğrusu olduğu konusunda tereddüt ettim.”

Dolberg kendisini gönderilmek istenen biri gibi hissetmedi, ancak geleceği hakkında iyi düşünmesi gerektiğinin de farkına vardı. Bu yüzden teknik direktör Míchel Sánchez ile görüşme yaptı. Danimarkalı oyuncu, “Ama bana herhangi bir garanti veremedi” dedi. FC Midtjylland ve Lille OSC’ye transferlerin mümkün olmadığı ortaya çıkınca, Dolberg Amsterdam’da kalmaya karar verdi.

“Sonunda bir sebepten ötürü kalmaya karar verdim. Hangi sebep? Bu önemli değil. En önemlisi, burada kalmaya karar vermiş olmam; çünkü buranın benim için en iyi yer olduğunu düşünüyorum. Büyük bir rol oynayabileceğimi düşünüyorum. İyi bir takımımız var ve bence her şeyi kazanabiliriz. Ben de buna katkı vermek ve bunun bir parçası olmak istiyorum.”

Dolberg, yoğun rekabete rağmen Ajax’ın geçen sezona kıyasla daha güçlü bir kadroya sahip olduğunu düşünüyor. “Aralarında çok iyi transferler var. Ayrıca en iyi yaşlarında olan oyuncular da var: tecrübeli, ama aynı zamanda burada kazanmak için açlar. Bence grupta çok fazla kalite var. Bu konuda çok iyi hislerim var. Elbette hâlâ kanıtlamamız ve geliştirmemiz gereken çok şey var, ama temel kesinlikle mevcut.”

Ardından özellikle Julian Brandt ve Tolu Arokodare’ye değindi. “Şimdi ilk kez Brandt ile birlikte oynadım, ama ben her zaman doğrudan forvetleri arayan böyle oyuncuları severim. Yine de daha fazla bağlantı kurmamız gerekiyor. Tolu ise tam anlamıyla ceza sahasında bir canavar. Konum alma konusunda uzman biri. Sonra maçlardaki pozisyonları konuşuyoruz. Ondan hâlâ oldukça fazla şey öğrenebilirim” dedi Dolberg.