Kasıtlı bir görmezden gelme mi, yoksa dil sürçmesi mi?.. Van Dijk, şaşırtıcı açıklamasıyla Faslıları heyecanlandırdı

Hollanda milli takım kaptanı Virgil van Dijk’in açıklamaları, 2026 Dünya Kupası'nın güçlü takımları arasında Fas'tan bahsetmemesi ve sadece Arjantin ile Brezilya'yı övmekle yetinmesi, "Hollanda"nın 32'li turda "Atlas Kaplanları" ya da "Seleção" ile olası bir karşılaşmaya hazırlandığı bir dönemde açık bir tartışma yarattı.

Liverpool'un savunma oyuncusu, İsveç'i 5-1 yendikleri maçın ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Arjantin'in Dünya Kupası'na başlangıcı, şampiyonluk unvanını korumaya yönelik güçlü isteğini gösteriyor. Brezilya da çok güçlü bir takım ve büyük potansiyele sahip," diyerek, Brezilya ile grubun liderliği için rekabet eden Fas milli takımına ne yakın ne de uzak bir şekilde atıfta bulunmadı.

Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: “Kolay maç diye bir şey yok. Ancak benim asıl odak noktam takımım: Kendimize odaklanmalı ve geleceğe hazırlanmak için gelişmeye devam etmeliyiz.” Bu açıklamalar, turnuvadaki olağanüstü performansına rağmen Fas milli takımını açıkça görmezden gelmek olarak değerlendirildi.

Buna karşılık, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman daha tarafsız bir tutum sergiledi ve 32'li turda olası rakip olarak Brezilya ile Fas arasında bir tercih yapmayı reddetti. İsveç'i 5-1'lik ezici bir skorla mağlup ettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "İkisini de tercih etmiyorum. Her iki takım da çok güçlü ve ilk maçta berabere kaldılar."

Koeman şöyle devam etti: “Fas ilk yarıda, Brezilya ise ikinci yarıda çok iyi oynadı. Birinin diğerinden daha güçlü olduğunu düşünmüyorum.” Bu açıklamalar, Fas milli takımından hiç bahsetmeyen takım kaptanının tutumuyla dikkat çekici bir tezat oluşturdu.

Hollanda, Japonya ile 2-2 berabere kaldıktan ve ardından İsveç’i büyük bir farkla mağlup ettikten sonra grubunda üst sıralarda yerini garantilemişti. Takım, grup aşamasının son turunda fiilen elenen Tunus ile karşılaşmaya hazırlanırken, eleme turundaki bir sonraki rakibinin kim olacağını bekliyor.