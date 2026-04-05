Kasıtlı belirsizlik... Bayern Münih, Kane konusunda Real Madrid'i yanıltmaya çalışıyor

Bayern Münih'te şu anda herkesin aklını meşgul eden soru belirsizliğini koruyor: Harry Kane, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına yetişebilecek mi?

32 yaşındaki İngiltere milli takım kaptanı, geçen Pazartesi günü Almanya saatiyle 17:30 ile 18:00 arasında "Üç Aslanlar"ın kapalı antrenmanı sırasında ayak bileğinde ağrı hissetti. Söylenene göre bu sakatlık, başka bir oyuncunun müdahalesi olmadan meydana geldi.

O zamandan beri Kane hiçbir toplu antrenmana katılmadı. Ayrıca dün Cumartesi günü Bundesliga'da Freiburg'a karşı oynanan maçın (3-2) kadrosunda da yer almadı.

Bununla birlikte kulüp, sakatlığın ayrıntılarını büyük bir gizlilikle saklıyor, hatta oyuncunun hangi ayağından sakatlandığını bile açıklamıyor.

Alman "BILD" gazetesi, Bayern'in sportif direktörü Max Eberl'e sağ ayak bileğinin sakat olup olmadığını sorduğunda, Eberl gülümseyerek şöyle yanıt verdi: "Bu şu anda alaycı bir soru... Ayaklarına bakmıyorum, ikisi de şişmiş görünüyor."

Gazeteci, Eberl'in ağrının tam olarak nerede olduğunu bilip bilmediğini tekrar sorduğunda net bir cevap alamadı.

Mevcut durumda, kulüp henüz kesin bir teşhis veya sakatlık süresini açıklamadı. Teknik direktör Vincent Kompany de sorulduğunda ek ayrıntılar vermeyi reddetti, bu nedenle sağ mı yoksa sol ayak bileği mi sakat olduğu bilinmiyor.

Ken geçen Cuma günü kamuoyuna görünmese de, çevresi Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid maçı için hazır olacağı konusunda iyimser görünüyor. Öte yandan "BILD", Bayern'in bu büyük ve beklenen karşılaşma öncesinde taktiksel nedenlerle sakatlık konusunda bu kadar büyük bir belirsizlik yaratmayı kasten tercih etmiş olabileceğine işaret etti.