Kasıt mı, yoksa ihmal mi?.. Mbappé'nin kanamalı sakatlığının televizyon yayınında görünmemesinin sırrı

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluk yarışında belirleyici olabilecek yeni bir tökezlemeye uğradı; zira Barcelona'nın bugün Espanyol'u yenmesi, ligin bitimine sadece 7 hafta kala Real Madrid ile arasındaki puan farkının 9'a çıkması anlamına geliyor.

Girona ile oynanan maçta, Kylian Mbappé'nin Vitor Reis'in dirsek darbesiyle alnında kanın akmasıyla tartışmalı bir an yaşandı. Hakemlik uzmanı Eitoraldi González'e göre bu pozisyon penaltı gerektiriyordu, ancak hakem penaltı kararı vermedi ve VAR odasından da inceleme talebi gelmedi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, maçın televizyon yayını, Reis'in dirseğinin Mbappé'nin alnında açtığı yarayı ve son dakikalarda tedavi edilirken Real Madrid sağlık ekibinin temizlediği kanı göstermedi; Fransız yıldızın aldığı darbenin şiddetini görebilmenin tek yolu, stadyumdaki fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardı.

La Liga, görüntünün yayınlanmaması yönünde herhangi bir talimat olmadığını açıkladı ve "As" gazetesine, fotoğraf net bir şekilde mevcut olsaydı yayınlanmasında bir sakınca olmayacağını belirtti.

La Liga, kamera açısına göre mevcut tek fotoğrafta Real Madrid doktorlarından birinin kolunun Fransız oyuncunun yüzünü kapattığını ve bu nedenle maçın 89. dakikası 13. saniyesinde meydana gelen olayda yara ve kanın görülmediğini açıkladı.

La Liga, oyunun önemini küçümsemeye çalışmadıklarını vurgulamak için Reis'in dirsek darbesinin 8 farklı tekrarının yayınlandığını doğruladı.

La Liga, yayın yönetmeliklerinde kanın veya şiddetli oyunların izlerinin gösterilmesini yasaklayan herhangi bir madde bulunmadığını, bunun aksine taraftarların sahaya inmesinin görüntülenmesinin yasaklanması gibi diğer durumlarla ilgili talimatlar olduğunu belirtti. Ayrıca



okuyun: Video... El Chiringuito analisti Mbappé'nin maçının ardından: Bu bir skandal