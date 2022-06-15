Kasımpaşalı Awer Mabil: Mülteci kampından milli kahramanlığa ilham veren hikaye

Peru karşısında Avustralya'nın kaderini değiştiren oyuncunun hikayesi mülteci kampında başladı.

Avustralya, Katar 2022 biletini, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Awer Mabil'in golünün ardından kaptı.

Dünya Kupası Play-Off final maçında, Avustralya, Peru'yu penaltılarda 5-4 mağlup ederken son penaltıyı kullanan isim Awer Mabil oldu ve kendi söylemiyle "ülkesine olan borcunu" ödedi.

Avustralya'nın Katar'a gitmesini sağlayarak milli kahramana dönüşen oyuncunun mülteci kampında başlayan ve ilham veren bir hikayesi var.

Awer Mabil'in hikayesi nasıl?

Ailesi savaş nedeniyle Güney Sudan'ı terk ederek Kenya'ya yerleşen Mabil, 1995 yılında Birleşmiş Milletler kontrolündeki Kakuma Mülteci Kampı'nda doğdu.

Awer Mabil babasını savaşta kaybetti ve 10 yaşına gelene kadar annesi ile iki kız kardeşiyle kampta zor şartlarda yaşam mücadelesi verdi.

Mülteci kampında arkadaşlarıyla çıplak ayak oynadığı futbola duyduğu aşk onun hayatını değiştirdi. Özel göç vizesiyle amcasının bulunduğu Avustralya'ya gitti ve futbol hikayesini burada sürdürdü.

2006'da Avustralya'ya yerleştikten sonra Adelaide United'te futbola devam edecek kadar kendini geliştirdi. Ülkede birkaç takımda oynadıktan sonra Avrupa'nın yolunu tuttu ve Midtjylland, Esbjerg ve Paços de Ferreira'nın formalarını giydi.

Süper Lig'in devre arasında Kasımpaşa, Avustralyalı sol kanadı kiralık olarak renklerine dahil etmişti.

Awer Mabil ne söyledi?

Peru karşısında Avustralya'nın son penaltı vuruşunu gole çeviren Mabil, Peru'nun penaltıyı kaçırmasının ardından göz yaşlarına boğuldu ancak ülkesine olan borcunu ödediği için mutlu:

"Penaltıyı gole çevireceğimi biliyordum. Avustralya'ya ailem adına teşekkür etmenin yolu buydu. Ben küçük bir kulübede doğdum. Buradaki otel odam kesinlikle o kulübeden daha büyük.

Mülteci kampında aile olarak o kulübede kaldık. Avustralya'nın bizi kabul etmesi ve yeniden hayata tutunmamız, kardeşlerime ve tüm aileme yaşama şansı verdi. Avusturalya'ya bu şans için, ailem adına tekrar teşekkür ederim. Bütün anlatmak istediğim aslında bu."

Daha fazlası