Kasımpaşa'dan inanılmaz hata: Harun Tekin maça çıkamadı

Harun Tekin'in Giresunspor maçında kadroda yer almamasının çok ilginç bir sebebi olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'de Giresunspor'u konuk eden Kasımpaşa'da kaleci Harun Tekin'in ne ilk 11'de, ne de yedekler arasında bulunmaması dikkat çekmişti. Tecrübeli kalecinin garip bir nedenden ötürü maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa maç kadrosunu bildirirken Harun Tekin'i 'yabancı oyuncu' olarak seçti. Bu hata hiçbir yetkili tarafından fark edilmedi.

Maç günü de bu hata sebebiyle ilk 11'ler girilirken TFF sistemi bu durumu kabul etmedi. Kasımpaşa, sakatlığı bulunmamasına rağmen Harun'u kadrodan çıkarmak zorunda kaldı.

Kale Ertuğrul'a emanet

Kasımpaşa teknik direktörü Cihat Arslan bu gelişme karşısında eldivenleri Ertuğrul Taşkıran'a teslim etti. Mavi beyazlılar Giresunspor'u Jorgensen ve Umut Bozok'un golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz sona eren Harun Tekin, Kasımpaşa ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı. Geçmişte Bursaspor forması da giyen 32 yaşındaki kaleci Süper Lig'de toplam 159 maça çıktı. Harun Tekin, milli takımın kalesini de iki kez korudu.

Daha fazlası için:

Pochettino: Bir takım inşa etmemiz gerekiyor

Real Madrid, Robert Lewandowski'yi istemiyor

Kylian Mbappe: Son 10 gün ve bir rüya