Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Mavi-beyazlı kulüp, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu...

Kulübü, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

51 yaşındaki teknik adam sezon başında Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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Mavi-beyazlı kulüp ligde 7. hafta itibariye 11 puanla 6. sırada bulunuyor.