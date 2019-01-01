Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Son üç haftada sahadan mağlubiyetle ayrılan lacivert beyazlılarda teknik direktör Kemal Özdeş dönemi sona erdi.

, Teknik Direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 13. haftasında 'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa dört maçtır kazanamıyor ve üç maçtır kaybediyor.

Lacivert beyazlılar son galibiyetini 27 Ekim'de 'yi deplasmanda 4-1 yenerek aldı. Geride kalan 13 haftada 12 puan toplayan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

İkinci Özdeş dönemi bitti

Lacivert-beyazlı ekipteki ikinci dönemini geçiren Özdeş'in haziran ayında geldiği teknik direktörlük görevi 5,5 ay sürdü.

Kasımpaşa'da ilk teknik direktörlük görevine 2016-2017 sezonunun 3. haftasında getirilen Özdeş, ilk döneminde lacivert-beyazlı takımın başında 72 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 13 beraberlik gören Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 30 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa, 2016-2017 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2017-2018 sezonunda ise 46 puanla 8. oldu. Kemal Özdeş, 2018-2019 sezonunda 7. haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunurken Kasımpaşa'dan ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, kısa süreli Göztepe macerasının ardından Haziran 2018'de ikinci kez Kasımpaşa teknik direktörlüğüne getirildi. İkinci Özdeş döneminde Kasımpaşa, ligde 13 müsabakada üçer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet gördü.

İstifa etti, 5 gün sonra döndü

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'in ilk dönemi ilginç bir gelişmeye sahne oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 19. haftasında Beşiktaş'a yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş istifa ettiğini açıklamıştı.

Lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulu ile görüşen ve 5 gün sonra istifasından vazgeçen Özdeş, 2018-2019 sezonunun 8. haftasına kadar görevine devam etti.

Süper Lig'de teknik adam değişikliği yapan 7. kulüp

Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine giden 7. kulüp oldu.

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Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda 13 hafta geride kalırken, 7 takımda teknik direktör değişikliği yaşandı.

Bu sezon ligde daha önce , MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya (2), Yukatel , ve Göztepe'de teknik direktör değişiklikleri gerçekleşmişti.

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'ın yerine Stjepan Tomas, MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin'in yerine Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yerine Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor'da Yücel İldiz'in yerine Mehmet Özdilek, Göztepe'de Tamer Tuna'nın yerine İlhan Palut, Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın yerine Samet Aybaba, onun yerine de Bülent Uygun görev yapmıştı.