Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Aytaç Kara'yı neden oyundan aldığını açıkladı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Sergen Yalçın'ın hakem kararı nedeniyle tepkili olduğu Aytaç Kara'yı oyundan alma nedenini açıkladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa evinde, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a geçit vermedi ve üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Karşılaşmada ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kararları nedeniyle hakem Halil Umut Meler'e tepkiliydi.

60. dakikada sarı kartı bulunan Aytaç Kara'nın Necip Uysal'a yaptığı faulün ardından siyah-beyazlılar, Kara'ya ikinci bir sarı kart çıkmasını bekledi.

Pozisyonun 6 dakika ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Aytaç Kara'yı oyundan aldı.

Şenol Can ne söyledi?

Karşılaşmanın bitiminden sonra TRT Spor'a konuşan Şenol Can, Aytaç Kara'yı sarı kartı bulunması nedeniyle oyundan aldığını söylüyor.

"Aytaç ilk sarı kartı gördükten 3-4 dakika sonra bir pozisyona daha girdi. Hakemin takdir hakkı sarı kart kullanmamaktan yanaydı, ben de ondan sonra o riske girmedim."

"Beşiktaş'a karşı 11'e 10 oynamak bizim için sıkıntılı olacaktı. O yüzden oyundan aldım."

Sergen Yalçın ne söyledi?

Faul pozisyonunda Aytaç Kara'ya kart çıkmamasına tepkili olan Sergen Yalçın, Kara'nın oyundan alınmasının ardından Şenol Can'a, "Hocam hakemler yapamadı, sen yaptın. Tebrik ederim." demişti.

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