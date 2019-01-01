Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Trabzonspor'a savunma yaptırdık

Sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında 'u ağırlayan , 1-0 geriye düştüğü maçta skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takım da 2019-20 sezonuna 1 puanla başlarken Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki teknik adam, maçın tempolu ve keyifli geçtiğini belirterek şunları söyledi: Tutuk başladık. İlk 10 dakikalık bölümde istediğimiz oyunu oturtamadık. Çıkıştaki hatalar problemlere yarattı. Sonra oyunu oturttuk. Belki de oyunu dengelediğimiz anda yediğimiz gol planları alt üst etti. Neyse ki hemen ardından bulduğumuz gol oyunu yine dengeledi."

İkinci yarıda Trabzonspor'a savunma yaptırdıklarını söyleyen Özdeş, şöyle devam etti: "İkinci devre daha doğru bir oyun oynamaya başladık. Önemli ön oyuncuları var Trabzonspor'un. Daha geniş oynamaya ve dikine çıkmaya çalıştık. Bunda da becerili olduk. Bugün hem doğru savunma yapmamız hem de çok adamla hücuma çıkmamız gerekiyordu. İkinci yarı Trabzonspor'a savunma yaptırdık. Kopuk kopuk bir oyun ortaya koydular. Belki de atanın kazanacağı bir maç oldu. Son fırsat da bize geldi, ama olmadı."