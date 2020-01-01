Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: Fırat Aydınus hayal kırıklığına uğrattı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus'un yönetiminden dert yandı.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol ile 2-2 berabere kalan 'nın teknik direktörü Fuat Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takımımı tebrik ediyorum. 60 dakika 10 kişi oynayıp, doğru ve iyi işler yaptık. Son 2 haftadaki görüntümüz bundan çok uzaktı. 1-1'den sonra 2-1'i yakaladık, 3-1'i yakalayacağımız pozisyonlar bulduk. Rakibimizin de pozisyonları vardı. 2-2'den sonra 3. golü atacak pozisyonumuz oldu ama maalesef son vuruşlarımız doğru olmadı. Kadromuzun kısıtlı olması, bizi biraz zora da soktu. Hazır olmayan oyuncuları oynatmak zorunda kaldık. Skor anlamında karşılaşmadan önce beraberliğe mutlu olurduk ama bu kadar pozisyona girip kaçırdığımız zaman üzücü. Mutlu eden, saha içindeki birliktelik ve mücadele oldu" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, oyun planlarıyla ilgili olarak, " 'nin en iyi pozisyon oyununu oynayan ve geçtiğimiz sezonun şampiyon takımına karşı sahaya çıktık. Her ne kadar bu sezona istedikleri gibi başlamasalar da aynı kadroyla devam eden bir takıma karşı oynadık. Rakibin sağ tarafını kapatıp, çünkü Visca'nın olduğu kanat çok etkiliydi, daha çok topu sol taraftan kullanmalarını istedik. Çünkü o bölgede çok sprinter oyuncuları yoktu. Merkezi iyi değerlendirip pozisyon aramak istedik. Rakibin attığı gole kadar pozisyonlar yakaladık ama yeterli değildi. Forvetimizin yaptığı koşuları doğru değerlendiremedik. 1-1'den sonra karşılaşmada kontrolü elimize geçirdik derken maalesef Aytaç'ın atılması sonrası yeni bir organizasyona gitmek zorunda kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin devamı aşağıda

Maçın hakemi Fırat Aydınus'un tercih haklarını Medipol Başakşehir'den yana kullandığını iddia eden Fuat Çapa, şunları söyledi:

Daha fazla takım

"Fırat Hocam, bana 'Türkiye'nin en iyi 3 hakemini söyle?' deseniz, mutlaka ilk 3 içerisinde olur. Ancak bugünkü tercih haklarını rakipten yana kullanması açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü. Kulübelerin artık saha içerisindeki yönetime ne kadar etki ettiğini bu sezon daha iyi gördüm. Taraftar varken, çok fazla yansımıyordu ama bu sene daha net gözüküyor. Sadece bu karşılaşma için söylemiyorum. Oyunun sadece saha içerisinde değil saha kenarında da çok iyi oynandığını görüyoruz. VAR'la ilgili bir önerim var. Türk futbolu çok duruyor, oyun çabuk oynanmıyor. Her yere düşen oyuncu yüzünü tutarak yatıyor. VAR'daki hakemlerimiz bu tür pozisyonları tekrarlayıp, bu eylemi yapan oyunculara sarı kart verdirdiklerinde, bu tür eylemler yapılmayacaktır. Oyun daha akıcı olacaktır, seyir zevki daha yüksek olacaktır. Bu sadece bir öneri. Umarım bu söylediklerimize kulak verirler ve alınacak bir önlem varsa federasyonumuz bunu değerlendirir."

Stoperde sıkıntıları olduğunun altını çizen Çapa, transfer planlarıyla ilgili olarak ise, "Tarkan büyük ihtimalle sezonu kapattı. Ameliyat olması gerekiyor. İkinci devre planlamaların doğru yapılması gerekiyor. 5 Ocak'tan itibaren 24 maç oynayacağız. 24 maçı, 17 haftada oynayacağız. Bugünkü karşılaşma da çok net bazı verileri verdi. Transferle ilgili raporumuzu hazırladık, yönetim kuruluna yarın vereceğiz. Sonraki süreçte yönetimimizin verdiği kararlara göre kadromuzu oluşturacağız" diyerek sözlerini tamamladı.