Kemal Özdeş: Puan alabilecek bir oyun oynadık

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada iyi oynamalarına rağmen üretken olamadıklarını söyledi.

Özdeş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın önde baskı yaptığına dikkati çekerek, "Autlarda bize problem yapmaya başladılar. Yediğimiz gol de autta yerleşmeyi doğru yapmayarak oldu. Maçın 80. dakikasına kadar topa sahip olarak Galatasaray yarı alanına yerleşmeyi başardık ama üretken olamadık. Oyunun ilk 15 dakikasında istediğimiz oyunu oynadık, oyunu kalemizden uzakta karşıladık. Kazandığımız toplarda geniş alanda yakaladık ve birkaç fırsat yakaladık. Sonrasında merkezi iyi kapattık ancak kenarlardan gelmeye başladılar. Onlara da bizim çıkışlarımızı iyi kapattı. Gol olana kadar birkaç pozisyon yakaladılar" dedi.

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Oynadıkları oyundan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Özdeş, "Galatasaray takımına top rakipteyken zaaf yaşatabilirsiniz. Topa sahip olduk ancak oyuncu değişiklikleri iyi olmadı. Biraz daha son çizgiyi kullanabilsek daha iyi olabilirdi. Kenardan çok fazla katkı alamadık ancak oynadığımız oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.

Yenildikleri için üzgün olduğunu anlatan Özdeş, "Çabuk hücum isteği bizi pas oyunundan uzaklaştırdı. Takımım disiplinli ve iştahlı oynadı. Puan alabilecek bir oyun oynadık. Son iki maçta skoru geri getirmeye çalışan bir takım vardı. Ligde 4 hafta tamamlandı. Gelecek hafta kazanmamız gerekiyor. Oyun standardımız bizim için umut verici. Puan kayıpları yaşasak da bizim için referans noktası oynadığımız oyun. Bunu geliştirerek önümüzdeki hafta kazanmak istiyoruz. Kazanamamanın olumsuz bir etkisi olabilir ancak oynadığımız oyunun üzerine koyabilirsek daha iyi olacak. Gelecek hafta dört oyuncumun üçü oynayacak hale gelecektir. Böylece daha nitelikli takım haline geleceğiz. Belki de lig bizim için önümüzdeki hafta başlayacak. İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.