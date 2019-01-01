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Kasımpaşa

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı

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Kasimpasa
Kasımpaşa, Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla Kemerburgaz Tesisleri'nde 3,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in de yer aldığı imza töreninde, Bosna Hersekli oyuncunun kendini lacivert-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attığı ifade edildi.

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Bu sezon Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde 17 maça çıkıp 7 gol atan Hajradinovic, "10 numara" pozisyonunda forma giyiyor.

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