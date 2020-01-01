Kasımpaşa - Göztepe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Kasımpaşa - Göztepe mücadelesiyle açılıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek.
Geride kalan 5 haftada Kasımpaşa 7, Göztepe ise 6 puan toplamayı başardı.
|Maç
|Kasımpaşa - Göztepe
|Tarih
|23 Ekim Cuma
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni'nin oynamama ihtimali bulunuyor.
Kasımpaşa'da ise Gerard Gohou forma giyemeyecek.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Jeanvier, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan, Koita.
Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Marko Mihojevic, Atınç, Berkan Emir, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye.
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
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Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde hiçbir iç saha maçında mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Göztepe (3G 4B).
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Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe (Ekim 1959'da 4-1), daha sonraki 13 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (6B 7M).
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Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan ve rakip fileleri 18 kez havalandıran Kasımpaşa (1B), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs Sivasspor).
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Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (5M) ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
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2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa (7 maç).
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Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Göztepe, 2020/21'deki ilk ziyaretinden puanla ayrıldı (0-0 vs Başakşehir).
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Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Göztepe (%62.5; 10/16).
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Kasımpaşa forveti Fode Koita, geçen sezon Göztepe'ye karşı çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 1 asist).
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Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçünde Aytaç Kara'nın doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).
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Son Süper Lig maçında fileleri iki kez havalandıran Göztepe orta sahası Guilherme (vs Fenerbahçe), aynı sayıda golü daha önceki 30 karşılaşmada kaydetmişti.