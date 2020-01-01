Kasımpaşa - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi - mücadelesiyle açılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek.

Geride kalan 5 haftada Kasımpaşa 7, Göztepe ise 6 puan toplamayı başardı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni'nin oynamama ihtimali bulunuyor.

Kasımpaşa'da ise Gerard Gohou forma giyemeyecek.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Jeanvier, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan, Koita.

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Marko Mihojevic, Atınç, Berkan Emir, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye.

Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde hiçbir iç saha maçında mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Göztepe (3G 4B).

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe (Ekim 1959'da 4-1), daha sonraki 13 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (6B 7M).

Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan ve rakip fileleri 18 kez havalandıran Kasımpaşa (1B), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs ).

Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (5M) ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa (7 maç).

Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Göztepe, 2020/21'deki ilk ziyaretinden puanla ayrıldı (0-0 vs ).

Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Göztepe (%62.5; 10/16).

Kasımpaşa forveti Fode Koita, geçen sezon Göztepe'ye karşı çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 1 asist).

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçünde Aytaç Kara'nın doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).