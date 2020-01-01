Kasımpaşa - Göztepe

Kasımpaşa - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

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kasimpasa goal celebration 20092020
AA
Haftanın açılış mücadelesinde 7 puanlı Kasımpaşa ile 6 puanlı Göztepe kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Kasımpaşa - Göztepe mücadelesiyle açılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek.

Geride kalan 5 haftada Kasımpaşa 7, Göztepe ise 6 puan toplamayı başardı. 

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    Maç Kasımpaşa - Göztepe
    Tarih 23 Ekim Cuma
    Saat 20:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN SPORTS 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni'nin oynamama ihtimali bulunuyor.

    Kasımpaşa'da ise Gerard Gohou forma giyemeyecek.

    Haberin devamı aşağıda

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Jeanvier, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan, Koita.

    Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Marko Mihojevic, Atınç, Berkan Emir, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye.

    Maç Öncesi OPTA İstatistikleri

    • Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde hiçbir iç saha maçında mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Göztepe (3G 4B).

    • Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe (Ekim 1959'da 4-1), daha sonraki 13 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (6B 7M).

    • Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan ve rakip fileleri 18 kez havalandıran Kasımpaşa (1B), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs Sivasspor).

    • Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (5M) ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

    • 2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa (7 maç).

    • Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Göztepe, 2020/21'deki ilk ziyaretinden puanla ayrıldı (0-0 vs Başakşehir).

    • Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Göztepe (%62.5; 10/16).

    • Kasımpaşa forveti Fode Koita, geçen sezon Göztepe'ye karşı çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 1 asist).

    • Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçünde Aytaç Kara'nın doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

    • Son Süper Lig maçında fileleri iki kez havalandıran Göztepe orta sahası Guilherme (vs Fenerbahçe), aynı sayıda golü daha önceki 30 karşılaşmada kaydetmişti.

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