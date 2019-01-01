Kasımpaşa, Diagne için 15 milyon euro istedi! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 24 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Forvet arayışlarına devam eden Galatasaray yaklaşık iki hafta önce Kasımpaşa'nın golcü ismi Mbaye Diagne için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Kasımpaşa, Diagne için kapıyı 15 milyon euro'dan açınca bu transfer rafa kalktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre forvet transferleri sonuçsuz kalan sarı kırmızılılar tekrar Diagne için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak ve fiyat düşürmeyi deneyecek.

Ze Luis ve Luiz Adriano açıklaması

Spartak Moskova'nın iki santforundan Luiz Adriano ve Ze Luis, sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.

Rus kulübü resmi Twitter hesabından söz konusu iddialar üzerine bir açıklama yayınlayarak iki oyuncunun da kulüpte kalacağını belirtti.

Onyekuru'nun bonsevisi için pazarlık süreci

Sezon başında Everton'dan bir yıllığına kiralana Henry Onyekuru için bonservis pazarlığı başladı.

FootballGhana adlı internet sitesi, sarı kırmızılıların İngiliz kulübü ile temasa geçerek ön çalışma yaptığını yazdı.

Onyekuru'nun da Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'a yeni forvet adayı

Sarı kırmızılılarda forvet bölgesi için düşünülen adaylarda yeni bir isim gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, İtalyan ekibi Sassuolo’da forma giyen Khouma Babacar’ı kiralamak istiyor.

Bu sezon 19 maça çıkan Babacar, 5 gol attı, 3 asist yaptı.