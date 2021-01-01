Kasımpaşa 1-2 BB Erzurumspor: BB Erzurumspor'dan kritik galibiyet

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında BB Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cenk Alkılıç ve 68. dakikada Gomes kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 73. dakikada yeni transfer Thielin'den geldi.

'da Luckassen karşılaşmanın uzatma anlarında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Kasımpaşa bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, üç maç sonra kazanan ise puanını 16'ya yükseltti.

İstanbul ekibi, 20. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. BB Erzurumspor ise 'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

27. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı kornerde Da Costa, topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.

31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç'ın önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda, kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar altıpasın içinde Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Varga, şutunu çekti ancak kaleci Szumski meşin yuvarlağı çeldi.

68. dakikada Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Ricardo Gomes, Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ortasında topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

73. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes'in kafasından seken top Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

76. dakikada sağdan çizgiye inen Ricardo Gomes'in ortasında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.