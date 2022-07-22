Katalan ekibi Jules Kounde'yi Chelsea'nin elinden kapmayı planlıyor.

La Liga yayın haklarının %15'lik bölümünü daha satan Barcelona bütçesine 315 milyon euro ekledi. Bir süre önce kulübün televizyon haklarının %10'unu 25 yıllığına satın alan Sixth Street adlı yatırım firması böylece hissesini %25'e çıkardı.

Barcelona bu adımı, ekonomik krizden bir an önce çıkmak ve 2022/23 sezonuna iddialı transferlerle girebilmek amacıyla attı.

Anlaşmanın detayları

Sixth Street ilk etapta yayın haklarının %10'luk bölümü için Barcelona'ya 267 milyon euro ödemişti.

315 milyon euro değerindeki yeni anlaşmayla birlikte Barcelona La Liga TV haklarının %25'ini 582 milyon euro karşılığında satmış oldu.

Financial Times'a göre; ABD merkezli yatırım şirketi Sixth Street'in elinde 60 milyar doların üzerinde varlık bulunuyor. Şirket, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'le de stadyum yenileme projesi için işbirliğine gitmişti.

Barcelona'nın kaynak yaratma çabaları bu anlaşmayla sınırlı değil. Kulübün satış ve pazarlama işlerini gerçekleştiren Barça Lisans ve Pazarlama biriminin %49.9'u satışa çıkarıldı. Barcelona bu satıştan 200 ila 300 milyon euro arasında bir gelir bekliyor.

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👍 Renkli Rüyalar Oteli 🔵🔴 pic.twitter.com/fuckzHJ4Ie — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 22, 2022

Barcelona'nın transfer listesinde kimler var?

Sevilla forması giyen Jules Kounde'nin Chelsea'yle anlaşmaya çok yakın olduğu biliniyor. Ancak Barça sıcak para girişinin ardından Fransız savunmacı için bir hamle daha yapacak.

Yönetim, Kounde operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanması halinde yöneleceği alternatifleri de belirledi.

Çeşitli kaynaklara göre; Villarreal'den Pau Torres, Arsenal'dan William Saliba, Inter'den Milan Skriniar, Leipzig'den Josko Gvardiol, Athletic Bilbao'dan Inigo Martinez ve Roma'dan Roger Ibanez adaylar arasında.

Raphinha ve Robert Lewandowski transferleriyle hücum hattını güçlendiren Barcelona şu anda önceliği savunmaya veriyor.