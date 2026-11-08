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Borussia Dortmundlu Waldemar Anton, yaklaşan iki millî maçta Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kadrosunda yer alamayacak.

DFB ve BVB, pazar öğleden sonra yaptıkları açıklamada Dortmundlu stoperin "kas sorunları" yaşadığını duyurdu. Klopp, Anton'un yerine RB Leipzigli Ridle Baku'yu kadroya çağırdı.

Almanya Millî Takımı, Uluslar Ligi'nde 13 Kasım'da Belgrad'da Sırbistan, 16 Kasım'da ise Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak. Anton, şu ana kadar BVB formasıyla 17 millî maça çıktı ve yazın Dünya Kupası'nda da yer aldı. Cumartesi günü Dortmund'un Bundesliga'da Elversberg'i sahasında 2-1 yendiği maçın tamamında oynadı.

Güçlü performanslarıyla son dönemde BVB'nin ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırdı ve sakat Nico Schlotterbeck'in yokluğunda sarı-siyahlıların savunma lideri oldu.

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Almanya Millî Takımı, Uluslar Ligi'ndeki son iki grup maçı öncesinde baskı altında: Klopp'un ekibi bir üst tura çıkmak istiyorsa puan tablosunda Hollanda veya Yunanistan'ı geride bırakmalı.