Kasımpaşa 3-2 Karagümrük: Haliç Derbisi'nde kazanan Kasımpaşa

Süper Lig'de sahasında Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Kasımpaşa, 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Karagümrük 14. dakikada Enzo Roco'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı ise 20. dakikada geldi. Isaac Thelin golü ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, 59. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 68. dakikada Yusuf bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin son bölümüne girilirken konuk ekip 80. dakikada Castro'nun golüyle bir kez daha umutlanmasına rağmen kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Kasımpaşa puanını 29 yaparak 12. sıraya yükseldi. 37 puanda kalan Karagümrük ise 8. sırada kaldı.

İlk yarıdan önemli dakikalar

4. dakikada Aytaç Kara top kendi yarı alanından rakip ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasının sol tarafından koşu yapan Hodzic, kafa vuruşuyla topu kalecinin üstünden aşırttı ancak Aykut Özer son anda topu kornere çeldi.

7. dakikada Salibur soldan topu ceza sahasına kadar sürdü ve şutunu çekti ama kaleci Ertuğrul yerden soluna gelen vuruşta başarılıydı.

14. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta, Enzo Roco topa kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi: 0-1

18. dakikada Koray'ın sağdan gönderdiği ortada savunmadan seken top ceza sahası içinde Salibur'un önünde kaldı. Fransız oyuncunun şutunda top yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Bistrovic'in kullandığı kornerde Isaac Thelin topu kafayla filelerle buluşturdu: 1-1

39. dakikada Thelin ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Hodzic, rakiplerinden sıyrılarak altıpas önünden şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

45+2. dakikada Bertolacci'nin yarı alanın ortasından gönderdiği pasta Castro ceza sahası çizgisi üzerinde topu Salibur'un önüne indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıdan önemli dakikalar

59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hodzic, Sadiku'nun pasıyla soldan çizgiye inderek ortasını yaptı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Erdoğan, önündeki rakibine rağmen topu sola çekerek ağlara gönderdi: 2-1

68. dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağdan Bistrovic'in pasıyla ceza sahasın kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, beklemeden şutunu çekti ve top filelerle buluştu: 3-1

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Emre Çolak'ın soldan açtığı ortada Castro topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.