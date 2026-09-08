2026 Ballon d'Or ödülüne aday gösterilenler listesi, geçen yılki listeyle kıyaslandığında geniş çaplı değişiklikler yaşadı; yalnızca 16 futbolcu üst üste ikinci yıl adaylar arasındaki yerini korurken, listeye 14 yeni isim girdi.

"France Football" dergisi, "UEFA" iş birliğiyle bugün salı günü, bu yılki Ballon d'Or ödülünü kazanmaya aday 30 kişilik listeyi açıkladı.

Dünyanın en önemli ödülüne aday gösterilenler bugün açıklandı; kazanan ismin ise, ödülün tarihinde ilk kez, önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek büyük bir törende açıklanması bekleniyor.

İki liste arasındaki karşılaştırma, geçen yıl boyunca futbolun yaşadığı dönüşümleri yansıtıyor; bazı önde gelen isimlerin ödül yarışına geri dönmesi ve yeni yüzlerin ortaya çıkmasının yanı sıra, 2025 listesinde yer alan bir dizi yıldızın da listeden çıkmasıyla birlikte.

14 yeni yüz

2026 listesine, geçen yıl ödüle aday gösterilenler arasında yer almayan 14 futbolcu girdi; bunun sebebi ise, bir dizi futbolcuya parlama ve futbolun en önemli bireysel ödülüne aday gösterilenler listesinde yer alma fırsatı veren 2026 Dünya Kupası'na dayanıyor.

Arjantin Millî Takımı'nın kaptanı ve ödülün tarihî rekortmeni (8 kez) Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki performansını adaylar listesine geri dönmek için değerlendirenlerin başında geliyor; dahası Pire, takımını finale taşıyıp gol krallığı unvanı için de güçlü bir şekilde rekabet etmesinin ardından, yeni bir ödülü kazanmaya aday kimliğiyle geri dönüyor.

Aynı şekilde, 2024 ödülünün sahibi Rodri de, iki önceki sezon boyunca sakatlıkların musallat olmasının ardından geçen yılki adaylar listesinde yer almamıştı; ancak Manchester City ile geçen sezon sergilediği güçlü performansın yanı sıra Dünya Kupası'nı kazanması ve turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını elde etmesiyle bu yıl güçlü bir şekilde geri döndü; bu da onun ikinci kez "Ballon d'Or" için güçlü bir şekilde rekabet edeceği anlamına geliyor.

Dünya Kupası ayrıca, Al-Qadisiyah forveti Meksikalı Julián Quiñones'e de kariyerinde ilk kez adaylar listesine girme fırsatı sundu.

Listeye yeni katılanlar:

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Sadio Mané

Marquinhos

Lionel Messi

Willian Pacho

Julián Quiñones

Rodri

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Yarıştan kim ayrıldı?

Buna karşılık, geçen yılki listede yer alan 14 futbolcu, çeşitli sebeplerle 2026 adaylar listesinde yer almadı.

Eski Liverpool ve şu anki Trabzonspor yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, geçen sezon dikkat çekici bir düşüş yaşamasının ardından, geçen yılki yarışı dördüncü sırada tamamlamışken listeden çıktı.

Barcelona'nın orta saha yıldızı Pedri, İspanya Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Barça ile İspanya Ligi şampiyonluğunu elde etmesine rağmen, geçen yıl listede yer almasına karşın bu yılki listede yer almayanlar arasında bulunuyor.

Barcelona'nın diğer yıldızı Raphinha da geçen sezon sakatlığın musallat olması, ayrıca Brezilya Millî Takımı ile Dünya Kupası'nda bir başarıya ulaşamamasının ardından bu yıl listede yer almadı.

Geçen sezon Paris Saint-Germain ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Désiré Doué de listeden çıktı.

Listeden çıkarılanlar:

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Scott McTominay

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Florian Wirtz

Koltuklarını koruyan devler

Buna karşılık, 16 futbolcu 2025 ve 2026 yıllarındaki adaylar listelerinin ikisinde de yer almayı başararak, prestijli bireysel ödül için mücadele yarışındaki varlıklarını sürdürdü.

Bunların başında, takımını üst üste ikinci sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan, Paris Saint-Germain yıldızı ve geçen sezonun ödül sahibi Ousmane Dembélé geliyor.

Saint-Germain'in bek oyuncusu Faslı Achraf Hakimi de bu yıl varlığını korudu; dahası Mohamed Salah'ın listeden çıkarılmasının ardından tek Arap temsilci konumuna geldi.

Ayrıca Real Madrid ve Fransa Millî Takımı'nın golcüsü Kylian Mbappé ile takım arkadaşları İngiliz Jude Bellingham ve Brezilyalı Vinícius Júnior de listede yer aldı.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise listedeki varlığını sürdürürken, aynı zamanda dünyanın en iyi genç oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.

Tam liste şu isimlerden oluşuyor:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Declan Rice

Fabián Ruiz

Vinícius Júnior

Vitinha

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