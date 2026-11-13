Libya, bugün oynanan maçta Tunus'u 2-0 mağlup ederek 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü haftasında değerli bir galibiyet elde etti.

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Bu sonuçla Tunus Milli Takımı 2 puanla grupta dördüncü sıraya geriledi, Libya ise 4 puanla geçici olarak liderliğe yükseldi.

Maçın 27. dakikasında Tunuslu oyuncular el ve penaltı itirazında bulundu, ancak hakem bu talebi reddederek oyunun devamına karar verdi.

34. dakikada Tunus tehlikeli bir atak geliştirdi; Seyfeddin el-Latif ortayı alıp sert bir şut çektiyse de kaleci Eymen et-Tihar topu kornere çelmeyi başardı.

Tunus Milli Takımı'nın tecrübeli sol beki Ali Maalul, Tunus'un kontratağı sırasında Libyalı bir oyuncuyu çekerek yere düşürdü ve bu hatayla maçın hakemi Tunus aleyhine penaltı kararı verdi. Penaltıyı 44. dakikada Ali Yusuf gole çevirerek maçın ilk golünü kaydetti.

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58. dakikada Tunus Milli Takımı beraberliği getirebilecek tehlikeli bir fırsat yakaladı; Bin Hammuda'nın sert şutunu Bin Süleyman tamamlayarak ağlara gönderdi, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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60. dakikada Libya Milli Takımı ikinci golünü buldu; kontratakta Seyf Cadur'un harika pasını alan Hamdu el-Huni sert bir şutla topu kaleci Eymen Dahman'ın ağlarına göndererek skoru 2-0 yaptı.

el-Huni, gol sevinci sırasında formasını çıkararak maçta bulunan Tunuslu taraftarların öfkesini çekti.

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Tarihsel açıdan iki milli takım, Afrika Uluslar Kupası'nda farklı sicillere sahip. Tunus Milli Takımı, turnuvaya ev sahipliği yaptığı 2004 yılında bir kez şampiyonluğa ulaştı ve finallere 22 kez katıldı; Libya Milli Takımı'nın en dikkat çekici başarısı ise 1982 yılında Gana'ya penaltı atışları sonucunda kaybettiği final maçına ulaşmak oldu.

Libya'nın galibiyeti ek bir önem taşıyor; bu yalnızca grup hesaplarındaki değeri açısından değil, aynı zamanda Tunus'a konuk olduğu maçlarda daha önce hiç galip gelememiş olan Libya Milli Takımı için tarihi bir ilki temsil ettiği için de anlamlı.

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İki milli takımın karşılaşması, dördüncü hafta kapsamında 17 Kasım'da Libya'da yeniden sahnelenecek; bu mücadele, gruptan çıkma biletini kapmaya en yakın takımın kimliğini belirlemede belirleyici bir rol oynayabilir.