Kartal Kayra Yılmaz'ın hayali gerçek oldu

Beşiktaş'ın genç yeteneği Kartal Yılmaz, Braga'yla oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Beşiktaş'ın UEFA 'nde Braga'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Kartal Kayra Yılmaz, siyah beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı.

Karşılaşmanın ardından Kartal'ın 2012 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Kartal bir paylaşımında; "Oğuzhan abi, seni çok seviyorum, ben de Beşiktaş’ın altyapısında oynuyorum." derken bir diğer gönderisinde yine Oğuzhan Özyakup'a ithafen; "Takımdaki en iyilerden birisin, bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum, ben de 5 sene sonra geleceğim." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Oğuzhan Özyakup yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki genç futbolcu böylece hayalini gerçeğe dönüştürmüş oldu.

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Geç yıldız adayı Braga karşısında sahada kaldığı yaklaşık 30 dakikalık süreçte taraftarlar tarafından sık sık alkışlandı. Mücadele sonrasında siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise Kartal Yılmaz için şunları söyledi:

"Beşiktaş taraftarı senelerdir altyapısından gelen oyunculara sahip çıkmıştır. Yeni yüzdür, yeni heyecandır. İsmi de gayet uygun zaten. Sene başından beri bizimle olan 3-4 oyuncudan bir tanesi. Girdiği dakikadan itibaren iyi de bir oyun oynadı."

4 Kasım 2000 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kartal Kayra Yılmaz orta saha pozisyonunda görev yapıyor.